प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च की 1 लाख करोड़ की वित्तपोषण सुविधा, पीएम किसान निधि की छठी किस्त जारी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 09 अगस्त 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कृषि अवसंरचना कोष (Agricultural Infrastructure Fund) के तहत एक लाख करोड़ रुपये की वित्तपोषण सुविधा को लॉन्च किया है. केंद्र सरकार ने एक लाख करोड़ रुपये की वित्तपोषण सुविधा शुरू कर किसानों को राहत दी है.

प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम किसान निधि योजना (PM Kisan Nidhi Scheme) के तहत धन की छठी किस्त जारी की. केंद्र सरकार ने कोरोना के कहर के बीच किसानों को बड़ी राहत दी है. प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भाग लिया. प्रधानमंत्री मोदी ने इस योजना का जिक्र अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर भी किया है.

प्रधानमंत्री ने इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में बटन दबाकर 8.5 करोड़ किसानों के खातों में 17,000 करोड़ रुपये की पीएम किसान सम्मान निधि योजना की छठी किस्त जारी की. यह किस्त तत्काल किसानों के खातों में ट्रांसफर की गई है. प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते डेढ़ साल में योजना के माध्यम से 75 हज़ार करोड़ रुपए सीधे किसानों के बैंक खाते में जमा हो चुके हैं. इसमें से 22 हज़ार करोड़ रुपए तो कोरोना के कारण लगे लॉकडाउन के दौरान किसानों तक पहुंचाए गए हैं.

Rs 17,000 crores of PM-Kisan Samman Nidhi have been deposited into bank accounts of 8.5 crore farmers with a single click. No middlemen or commission, it went straight to farmers. I am satisfied because the objective of the scheme is being fulfilled: Prime Minister Narendra Modi https://t.co/jFwTxAAi0S pic.twitter.com/s0depFZ24i