YUVA 2.0: युवा लेखकों को सलाह देने के लिए पीएम मोदी की योजना 'युवा 2.0' लांच

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की युवा लेखकों को सलाह देने की योजना YUVA 2.0, शिक्षा मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा 2 अक्टूबर, 2022 को शुरू की गई थी। इस योजना को देश में लेखन, पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देने और भारत ओर भारतीय लेखन को विश्व स्तर पर प्रोजेक्ट करने के लिए लॉन्च किया गया था।

युवा 2.0 को युवा और नवोदित लेखकों की 22 विभिन्न भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी में बड़े पैमाने पर भागीदारी के साथ युवा के पहले संस्करण के महत्वपूर्ण प्रभाव के कारण लॉन्च किया गया है।

Today, @EduMinOfIndia launched YUVA 2.0 - Prime Minister’s Scheme for Mentoring Young Authors, an Author Mentorship programme to train young and budding authors in order to promote reading, writing and book culture in the country.



