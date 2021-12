Major Dhyan Chand Sports University: प्रधानमंत्री मोदी 2 जनवरी को मेरठ में रखेंगे आधारशिला

Major Dhyan Chand Sports University: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 02 जनवरी 2021 को उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले का दौरा करेंगे और वहां मेजर ध्यान चंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखेंगे. यह जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने 31 दिसंबर 2021 को एक बयान में दी.

पीएमओ ने कहा कि यह खेल विश्वविद्यालय मेरठ के सरधना शहर के सलावा और कैली गांवों में 700 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित किया जाएगा. पीएमओ ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी देश में खेलों की संस्कृति को बढ़ावा देने और खेल संसाधनों को विश्व स्तरीय बनाने की दिशा में लगातार काम कर रहे हैं. मेरठ में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना का कदम उनके इसी दृष्टिकोण के तहत उठाया जा रहा है.

PM Modi will visit Meerut on 2nd Jan & lay the foundation stone of Major Dhyan Chand Sports University at around 1 pm. The University will be established at Salawa & Kaili villages of Sardhana town in Meerut at an estimated cost of about Rs 700 Cr: PMO



