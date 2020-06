प्रधानमंत्री मोदी कोरोना संकट पर एक बार फिर सभी मुख्यमंत्रियों से करेंगे चर्चा, जानें कब होगी अहम बैठक

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों व प्रशासकों के साथ बातचीत करेंगे. प्रधानमंत्री मोदी अगले हफ्ते सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ देश में कोरोनावायरस के संकट पर चर्चा करेंगे. देश में दो महीने से ज्यादा समय तक रहे लॉकडाउन में अब ढील दे दी गई है और कोरोना के मामलों में दिनों दिन तेज वृद्ध‍ि दर्ज की जा रही है.

प्रधानमंत्री मोदी देश में कोरोना वायरस महामारी की स्थिति पर मुख्‍यमंत्रियों के साथ चर्चा के लिए 16 और 17 जून को फिर बैठक करेंगे. ये बैठक वीडियो कॉफ्रेंसिंग के जरिए होगी. प्रधानमंत्री कार्यालय ने इसकी पुष्टि की है. प्रधानमंत्री मोदी ने इससे पहले 11 मई को मुख्यमंत्रियों से बातचीत की थी, जिसके बाद लॉकडाउन 4.0 का घोषणा किया गया था.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बीच एक बार फिर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए छठी बार बैठक करने वाले हैं. ये बैठक दो दिनों तक अलग-अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चलेगी. इसका शेड्यूल जारी कर दिया गया है.

कोरोना संकट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 88 दिनों में छठी बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे. इससे पहले प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों के बीच 20 मार्च, 2 अप्रैल, 11 अप्रैल, 27 अप्रैल और 11 मई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो चुकी है.

पहली बार होगा कि प्रधानमंत्री राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) के मुख्यमंत्रियों से लगातार दो दिन बात करेंगे. 16 जून 2020 को 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) के मुख्यमंत्रियों से उनकी बातचीत होगी. इनमें पंजाब, असम, केरल, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, गोवा, मणिपुर, नागालैंड, लद्दाख, पुडुचेरी, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, अंडमान और निकोबार, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, सिक्किम और लक्षद्वीप शामिल हैं.

17 जून 2020 को 15 राज्यों के मुख्यमंत्री या फिर उप-राज्यपाल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी. इनमें महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, बिहार, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, तेलंगाना और ओडिशा शामिल हैं.

