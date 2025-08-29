भारत की सबसे तीखी मिर्च कौन सी है?

India's hottest chilli: जब बात तीखे खाने की आती है, तो भारत में दुनिया की कुछ सबसे तीखी मिर्चें पाई जाती हैं। इनमें सबसे मशहूर भूत जोलोकिया है, जिसे घोस्ट पेपर भी कहा जाता है। यह तीखी मिर्च अपने बहुत ज्यादा तीखेपन और अनोखे स्वाद के लिए जानी जाती है, जिसे खाने के शौकीन और तीखा खाने की चुनौती लेने वाले कभी नहीं भूल पाते। भारत की सबसे तीखी मिर्च भूत जोलोकिया मुख्य रूप से असम, नागालैंड और मणिपुर में उगाई जाती है। इसे आधिकारिक तौर पर भारत की सबसे तीखी मिर्च माना जाता है। इसकी हीट रेटिंग 1,041,427 स्कोविल हीट यूनिट्स (SHU) से ज्यादा है, जो इसे दुनिया की सबसे तीखी मिर्चों में से एक बनाती है। 2007 में, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने इसे धरती की सबसे तीखी मिर्च का खिताब दिया था। घोस्ट पेपर सिर्फ अपने तीखेपन के लिए ही नहीं, बल्कि अपने धुएं वाले स्वाद के लिए भी मशहूर है। यह स्वाद करी, अचार और चटनी को एक अनोखा जायका देता है।

भारत की सबसे तीखी मिर्चें 1. नागा किंग चिली (राजा मिर्चा) नागा किंग चिली, जिसे राजा मिर्चा या नागा मोरिच भी कहा जाता है, नागालैंड में पाई जाती है। इसकी स्कोविल रेटिंग लगभग 1,000,000 SHU है, जो इसे दुनिया की सबसे तीखी मिर्चों में से एक बनाती है। यह अपने तेज तीखेपन के लिए जानी जाती है। इसका इस्तेमाल अक्सर नागा पकवानों में धुएं वाला और तीखा स्वाद लाने के लिए किया जाता है। 2. धानी मिर्च मणिपुर की धानी मिर्च छोटी होती है, लेकिन बहुत ज्यादा तीखी होती है। इसका स्कोविल हीट लेवल 50,000 से 100,000 SHU तक होता है। यह भारतीय खाने में इस्तेमाल होने वाली आम मिर्चों से कहीं ज्यादा तीखी होती है। आमतौर पर धानी मिर्च को सुखाकर पीस लिया जाता है और इसका पाउडर चटनी बनाने में इस्तेमाल होता है। 3. कंथारी मिर्च (बर्ड्स आई चिली) केरल और तमिलनाडु में लोकप्रिय, कंथारी मिर्च या बर्ड्स आई चिली आकार में छोटी लेकिन बहुत तीखी होती है। इसकी स्कोविल रेटिंग 50,000 से 100,000 SHU है। इसका दक्षिण भारत में मछली करी और नारियल की चटनी में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है।

4. गुंटूर मिर्च आंध्र प्रदेश की गुंटूर मिर्च दुनिया भर में अपने तीखे स्वाद और चटक लाल रंग के लिए मशहूर है। इसकी हीट रेटिंग 30,000 से 40,000 SHU है और यह भारत से निर्यात की जाने वाली प्रमुख मिर्चों में से एक है। इसका इस्तेमाल आंध्र प्रदेश की करी और अचार में बहुत ज्यादा किया जाता है। भूत जोलोकिया के बारे में कुछ तथ्य 1. गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड विजेता 2007 में, भूत जोलोकिया, जिसे घोस्ट पेपर भी कहा जाता है, को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने दुनिया की सबसे तीखी मिर्च के रूप में आधिकारिक तौर पर मान्यता दी थी। इसका हीट लेवल 1,041,427 SHU था। 2. पूर्वोत्तर भारत में उगाई जाती है यह मिर्च मुख्य रूप से असम, नागालैंड और मणिपुर में उगाई जाती है। पूर्वोत्तर क्षेत्र की नमी वाली जलवायु भूत जोलोकिया की खेती के लिए इसे सबसे अच्छी जगह बनाती है। 3. सिर्फ खाने की चीज से कहीं ज्यादा करी, चटनी और अचार को तीखा बनाने के अलावा, किसान भूत जोलोकिया का इस्तेमाल हाथियों को खेतों से दूर रखने के लिए भी करते हैं। इसका बहुत ज्यादा तीखापन जानवरों को भगाने के लिए एक प्राकृतिक उपाय के रूप में काम करता है।