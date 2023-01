Rehman Rahi Died: कश्मीर के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता रहमान राही का निधन, जानें उनके बारें में

Rehman Rahi passes away: प्रसिद्ध कवि और कश्मीर के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता प्रोफेसर रहमान राही का निधन हो गया. वह 98 वर्ष के थे. उन्होंने कई कविता संग्रह के रचनाकार थे. उनका निधन शहर के नौशेरा इलाके में उनके आवास पर हुआ.

उन्होंने कुछ प्रसिद्ध कवियों की रचनाओं का कश्मीरी भाषा में अनुवाद किया था. उन्हें वर्ष 2007 में देश के सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था.

जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि यह एक युग का अंत है. उनके अतिरिक्त राही के निधन पर कश्मीर में व्यापक शोक व्यक्त किया गया.

Deeply saddened to learn of the passing away of Jnanpith awardee Prof Rehman Rahi, one of the most influential poets in Kashmiri in recent times. His passing marks the end of an era. My sincere condolences to his family, friends and well-wishers.