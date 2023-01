Digital Banking: केरल देश का पहला फुल डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बना, यहाँ देखें डिटेल्स

Countrys first fully digital banking state: केरल राज्य भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन गया है. केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने केरल को सभी पात्र खातों में डिजिटल बैंकिंग को सक्षम बनाने वाला देश का पहला राज्य घोषित किया है.

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (SLBC) के अनुसार, राज्य में अब 3.76 करोड़ बैंक खातों में कम से कम एक प्रोडक्ट डिजिटल रूप में उपलब्ध है. मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने इस घोषणा के समय कहा कि इससे राज्य की इकॉनमी को बढ़ावा मिलेगा.

इस अवसर पर 'SLBC' के संयोजक S प्रेमकुमार आरबीआई के क्षेत्रीय निदेशक थॉमस मैथ्यू और नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक गोपाकुमारन नायर सहित अन्य लोग उपस्थित थे.

सीएम ने बैंकिंग क्षेत्र में टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट को सराहा:

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह उपलब्धि लोकल सेल्फ-गवर्नमेंट और इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के विकास के साथ-साथ बैंकिंग क्षेत्र में तकनीकी विकास के माध्यम से हासिल किया जा सका. साथ ही उन्होंने कहा कि मै उन लोगों को बधाई देना चाहता हूँ जिन्होंने केरल को देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य बनाने के पीछे काम किया.

साथ ही उन्होंने कहा कि केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क (K-FON) प्रोजेक्ट के पूरा हो जाने के बाद राज्य में सस्ती या मुफ्त इन्टरनेट की सुविधा उपलब्ध होगी.

केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क (K-FON) प्रोजेक्ट:

(K-FON) प्रोजेक्ट केरल राज्य का एक महत्वपूर्ण डिजिटल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है जिसके माध्यम से राज्य में इंटरनेट सुविधा को उपलब्ध कराया जा रहा है. इसके तहत 17,155 किलोमीटर लंबा ऑप्टिक फाइबर केबल नेटवर्क बिछाया गया है.

यह प्रोजेक्ट राज्य के इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (KSITIL), केरल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड (KSEB) और राज्य सरकार का एक जॉइंट वेंचर है. इसमें 'KSITIL' और 'KSEB' के 49% की भागीदारी है और शेष भागीदारी राज्य सरकार की है.

डिजिटल इंडिया मिशन में केरल राज्य की भागीदारी:

डिजिटल इंडिया मिशन में केरल राज्य अहम् योगदान निभा रहा है. मुख्यमंत्री विजयन ने इस अवसर पर कहा कि केरल राज्य को डिजिटल क्षेत्र में योगदान देने के लिए केरल ने तीन डिजिटल अवार्ड जीते है. जो डिजिटल क्षेत्र में उनकी प्रगति को दर्शाता है.

केरल क्षीरश्री पोर्टल (Ksheerashree portal) के लिए सिल्वर मेडल, डिजिटल वर्कफोर्स मैनेजमेंट सिस्टम (Digital Workforce Management System) के लिए प्लेटिनम अवार्ड और कोट्टायम के जिला प्रशासन के लिए गोल्ड मेडल जीता है.

केरल भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने 'इंटरनेट के अधिकार' (the right to Internet) को अपने नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स के रूप में घोषित किया है.

