Republic Day Parade 2022: यूपी की झांकी को मिला पहला स्थान, यहां देखें पूरी सूची

Republic Day Parade 2022: गणतंत्र दिवस परेड 2022 (Republic Day Parade 2022) की सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी के रूप में उत्तर प्रदेश को चुना गया है. महाराष्ट्र ने लोकप्रिय पसंद श्रेणी (पॉपुलर चॉइस कैटेगरी) में यह मुकाम हासिल किया है. वहीं केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के बीच सीआईएसएफ को सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल चुना गया. इसकी जानकारी रक्षा मंत्रालय ने साझा की है.

रक्षा मंत्रालय ने 04 फरवरी को जानकारी देते हुए बताया कि गणतंत्र दिवस परेड 2022 के दौरान भारतीय नौसेना को सेवाओं के बीच सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल के रूप में चुना गया. वहीं पॉपुलर चॉइस कैटेगरी में भारतीय वायु सेना की जीत हासिल की. इसी के साथ शिक्षा मंत्रालय तथा नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने मंत्रालयों के बीच संयुक्त विजेता घोषित किया गया.

Uttar Pradesh selected as best state tableau of Republic Day parade 2022; Maharashtra wins in the popular choice category; CISF named best marching contingent among CAPF: Defence Ministry pic.twitter.com/oyrMRDebbp