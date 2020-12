RBI का बड़ा फैसला, RTGS सर्विस अब चौबीसों घंटे उपलब्ध

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने घोषणा की है कि 14 दिसंबर 2020 से देश में रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्‍टम (RTGS) पूरे साल 24x7 घंटे काम करना शुरू कर देगा. इससे डिजिटल लेनदेन करने वाले लोगों को काफी सुविधा हो जाएगी.

यह सेवा आज (14 दिसंबर) की रात में साढ़े 12 बजे से ग्राहकों के लिए हर वक्त उपलब्ध रहेगी. भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार 14 दिसंबर से आरटीजीएस की सुविधा सातों दिन 24 घंटे उपलब्ध होगी. मतलब ये कि आप कभी भी और किसी भी समय आरटीजीएस के जरिए पैसे ट्रांसफर कर सकेंगे.

आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास का कहना है कि कोरोना काल में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में काफी तेजी आई है. आरबीआई ने इसके बाद RTGS की सुविधा 24*7 घंटे उपलब्ध कराने का फैसला किया. आरबीआई ने भारतीय वित्तीय बाजार के ग्लोबल इंटीग्रेशन की कोशिशों को सहारा देने के लिए आरटीजीएस की टाइमिंग बढ़ाने का फैसला किया था.

भारत में आरटीजीएस (RTGS) प्रणाली 14 दिसंबर से पूरे समय काम करने वाली प्रणाली बन जाएगी. आरबीआई ने अक्टूबर में आरटीजीएस प्रणाली को 24 घंटे काम करने वाली प्रणाली बनाने की घोषणा की थी. बता दें कि एईएफटी (NEFT) की सुविधा पहले से ही 24*7 उपलब्ध है.

RTGS facility becomes operational 24X7 from 12.30 pm tonight. Congratulations to the teams from RBI, IFTAS and the service partners who made this possible.