Green Hydrogen: समुद्री जल से ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए हुई नई खोज, जानें इसके बारें में

Green Hydrogen: शोधकर्ताओं ने ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन करने के लिए पूर्व-उपचार (Pre-treatment ) के बिना ही समुद्री जल (Seawater) को सफलतापूर्वक विभाजित किया है. इस रिसर्च को नेचर एनर्जी पत्रिका में प्रकाशित किया गया है.

एक अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन के अनुसार, शोधकर्ताओं ने प्राकृतिक समुद्री जल को लगभग 100 प्रतिशत दक्षता के साथ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में विभाजित किया है. जिसे एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है.

इसकी मदद से इलेक्ट्रोलिसिस (Electrolysis) द्वारा हरित हाइड्रोजन का उत्पादन किया जा सके. इस प्रयास से स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन के वैश्विक प्रयास को आगे बढ़ाया जा सकता है.

