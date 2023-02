ISA: रिपब्लिक ऑफ़ कांगो ने ISA फ्रेमवर्क समझौते पर किया हस्ताक्षर, जानें ISA के बारें में

International Solar Alliance: भारतीय विदेश मंत्रालय ने बताया की कांगो गणराज्य ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए है. विदेश मंत्रालय ने बताया कि कांगो गणराज्य (Republic of Congo) के राजदूत रेमंड सर्ज बेल ने संयुक्त सचिव (Economic Diplomacy) की उपस्थिति में ISA को ज्वाइन किया है.

अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की पहल सर्वप्रथम पीएम मोदी द्वारा नवंबर 2015 में की गयी थी. अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकियों की बढ़ती जरूरतों के लिए एक क्रिया-उन्मुख, सदस्य-संचालित, सहयोगी मंच है.

We thank the Republic of Congo for signing the Framework Agreement of the International Solar Alliance. We look forward to working together to catalyze global energy transition through a solar-led approach. pic.twitter.com/twcSrPloxZ