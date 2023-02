Digi Yatra: इस मार्च से इन 4 एयरपोर्ट्स पर होगी पेपरलेस एंट्री, यहाँ देखें डिटेल्स

Digi Yatra: फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी (FRT) पर आधारित, डिजी यात्रा (Digi Yatra) सुविधा मार्च 2023 तक कोलकाता, पुणे, विजयवाड़ा और हैदराबाद हवाई अड्डों पर लागू कर दी जाएगी जिसकी मदद से यात्रियों की कांटेक्टलेस पहचान को पूरा किया जायेगा.

डिजी यात्रा पहल वर्तमान में दिल्ली, बेंगलुरु और वाराणसी सहित तीन एयरपोर्ट्स पर दिसंबर 2022 को लॉन्च किया था. इसकी मदद से यात्रियों को चेहरे की बायोमेट्रिक्स के आधार पर कांटेक्टलेस और पपेरलेस चेक-इन और बोर्डिंग प्रक्रिया प्रदान की जा रही है.

इस सुविधा का शुभारंभ केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 1 दिसंबर, 2022 को किया गया था. इसे अभी केवल डोमेस्टिक फ्लाइट्स के लिए ही इस सुविधा की शुरुआत की गयी है.

The Government says that Digi Yatra will be implemented at Kolkata, Pune, Vijayawada and Hyderabad Airports by March this year.



