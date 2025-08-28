दुनिया में कौन सी नदी सबसे ज्यादा देशों से होकर गुजरती है?

GATE 2026 Registration Start Today
By Mahima Sharan
Aug 28, 2025, 17:35 IST

डेन्यूब नदी दुनिया में सबसे ज्यादा देशों से होकर गुजरने वाली नदी है। यह जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है और 10 देशों से होकर बहती है या उनकी सीमाओं को छूती है। यह 2,800 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय करके काला सागर में मिल जाती है। यह व्यापार, संस्कृति और ऊर्जा के लिए एक बहुत जरूरी जलमार्ग है।

दुनिया भर में 165 से ज्यादा प्रमुख नदियां हैं, जो पहाड़ों, जंगलों, शहरों और रेगिस्तानों से होकर बहती हैं।

हर नदी की अपनी एक अनोखी कहानी होती है, जिसे प्रकृति और इंसानी दखल दोनों ने मिलकर बनाया है। नदियां सिर्फ पानी का बहाव नहीं हैं—वे जीवन का आधार हैं, जमीनों को जोड़ती हैं और अपने साथ इतिहास लेकर चलती हैं।

एक अनोखी बात यह है कि कुछ नदियां तेज हवाओं या असामान्य जमीन की बनावट के कारण थोड़ी दूरी तक ऊपर की ओर भी बहती हैं। कुछ नदियां पानी में मौजूद खनिजों के आधार पर अपना रंग बदलती हैं। उदाहरण के लिए, अमेजन नदी में दुनिया की सात सबसे बड़ी नदियों के कुल पानी से भी ज्यादा पानी है।

लेकिन जब सीमाओं को पार करने की बात आती है, तो एक नदी सबसे अलग है। डेन्यूब नदी दुनिया की किसी भी दूसरी नदी से ज्यादा देशों से होकर बहती है। यह यूरोप के 10 देशों से गुजरती है और अपने रास्ते में आने वाली संस्कृतियों और भू-भागों को जोड़ती है।

इस लेख में, हम डेन्यूब नदी के बारे में जानेंगे, इसके रास्ते का पता लगाएंगे और यह भी जानेंगे कि यह जिन देशों से होकर गुजरती है, उनके लिए इतनी जरूरी क्यों है।

दुनिया में कौन सी नदी सबसे ज्यादा देशों से होकर बहती है?

दुनिया में सबसे ज्यादा देशों से होकर बहने वाली नदी “डेन्यूब नदी” है। यह यूरोप के 10 देशों से होकर गुजरती है या उनकी सीमाओं का हिस्सा बनती है: जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया, सर्बिया, बुल्गारिया, रोमानिया, मोल्दोवा और यूक्रेन।

इस वजह से यह धरती पर सबसे ज्यादा देशों द्वारा साझा की जाने वाली नदी है। यह मध्य और पूर्वी यूरोप के लोगों, संस्कृतियों और अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ने में एक अहम भूमिका निभाती है।

डेन्यूब नदी किन देशों से होकर बहती है

डेन्यूब नदी निम्नलिखित 10 देशों से होकर बहती है या उनकी सीमा बनाती है:

1. जर्मनी

2. ऑस्ट्रिया

3. स्लोवाकिया

4. हंगरी

5. क्रोएशिया

6. सर्बिया

7. रोमानिया

8. बुल्गारिया

9. मोल्दोवा

10. यूक्रेन

यह रास्ता इसलिए खास है क्योंकि यह नदी दुनिया में सबसे ज्यादा देशों से होकर गुजरती है।

डेन्यूब नदी के बारे में जानने योग्य बातें: इसका उद्गम, बहाव और पारिस्थितिकी तंत्र

डेन्यूब यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है और इस महाद्वीप के लिए एक बहुत जरूरी जलमार्ग है। यह दस देशों से होकर बहती है या उनकी सीमाओं को छूती है, जो दुनिया की किसी भी अन्य नदी से ज्यादा है।

उद्गम और मार्ग

डेन्यूब नदी जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पहाड़ों से शुरू होती है। तकनीकी रूप से, यह दो छोटी धाराओं, ब्रेग और ब्रिगाच, के मिलने से बनती है। ये धाराएं डोनाउशिंगन शहर में मिलती हैं। वहां से, यह पूर्व की ओर 2,800 किलोमीटर (1,770 मील) से ज्यादा की यात्रा करती है और फिर काला सागर में मिल जाती है।

नदी की यात्रा को तीन मुख्य भागों में बांटा जा सकता है:

ऊपरी डेन्यूब: यह जर्मनी और ऑस्ट्रिया में नदी की शुरुआत का हिस्सा है। यहां नदी एक पहाड़ी धारा की तरह तेज ढलान के साथ तेजी से बहती है। आल्प्स से आने वाली कई सहायक नदियां, जैसे कि इन नदी, इसमें मिलती हैं, जिससे नदी में पानी की मात्रा काफी बढ़ जाती है।

मध्य डेन्यूब: जब नदी स्लोवाकिया, हंगरी और सर्बिया जैसे देशों में प्रवेश करती है, तो इसकी गति धीमी हो जाती है और यह चौड़ी हो जाती है, और यह एक सामान्य मैदानी नदी बन जाती है। इसमें टिसजा और सावा जैसी प्रमुख सहायक नदियां मिलती हैं, जो इसके बहाव को तीन गुना कर देती हैं। कुछ जगहों पर, जैसे कि सर्बिया और रोमानिया के बीच आयरन गेट घाटी, यह संकरी हो जाती है और एक तंग घाटी से होकर बहती है।

निचली डेन्यूब: इस आखिरी हिस्से में, नदी रोमानिया, बुल्गारिया, मोल्दोवा और यूक्रेन से होते हुए एक चौड़े, समतल मैदान में बहती है। यहां बहाव बहुत धीमा होता है और नदी कई द्वीपों के साथ चौड़ी हो जाती है।

बहाव का चक्र

डेन्यूब के बहाव का चक्र मौसम और इसके बड़े बेसिन की जलवायु से बहुत ज्यादा प्रभावित होता है।

बर्फ का पिघलना: वसंत में नदी का बहाव अपने चरम पर होता है, क्योंकि आल्प्स और अन्य आसपास के पहाड़ों में बर्फ पिघलती है, जिससे इसकी सहायक नदियों को पानी मिलता है।

बारिश: साल भर, डेन्यूब बेसिन के अलग-अलग इलाकों में होने वाली बारिश नदी के बहाव में योगदान करती है।

कम पानी की अवधि: गर्मियों के आखिर में और पतझड़ में, जब बारिश कम होती है और तापमान ज्यादा होता है, तो पानी का स्तर कम हो सकता है। इससे नदी में नाव चलाने पर असर पड़ सकता है।

नदी अपनी यात्रा डेन्यूब डेल्टा में समाप्त करती है, जो रोमानिया और यूक्रेन में एक बहुत बड़ा दलदली इलाका है। यहां, काला सागर में मिलने से पहले नदी कई छोटी धाराओं और रेत के टीलों में बंट जाती है।

डेन्यूब का पारिस्थितिकी तंत्र

डेन्यूब नदी और इसके आसपास के इलाकों में एक बहुत ही विविध पारिस्थितिकी तंत्र पाया जाता है। इसे यूरोप में जैव विविधता के लिए सबसे जरूरी क्षेत्रों में से एक माना जाता है।

निवास स्थान: जैसे-जैसे नदी आगे बढ़ती है, इसका पारिस्थितिकी तंत्र बदलता जाता है। ऊपरी हिस्से में पानी तेजी से बहता है, जिससे बजरी के द्वीप और चट्टानी तल जैसे निवास स्थान बनते हैं। मध्य और निचले हिस्सों में पानी धीरे-धीरे बहता है, जिससे बड़े दलदली इलाके, बाढ़ के मैदान और जंगल बनते हैं, जो नियमित रूप से पानी में डूब जाते हैं। डेन्यूब डेल्टा अपने आप में चैनलों, दलदलों, झीलों और नरकट वाले इलाकों का एक अनोखा मिश्रण है।

पेड़-पौधे और जीव-जंतु: नदी और इसके बेसिन में 2,000 से ज्यादा पौधों की प्रजातियां और 5,000 से ज्यादा जानवरों की प्रजातियां पाई जाती हैं। इसमें कई तरह की मछलियां शामिल हैं, जैसे स्टर्जन, जो अब खतरे में हैं। यहां के दलदली इलाके और बाढ़ के मैदान प्रवासी पक्षियों के लिए बहुत जरूरी हैं, जिस वजह से डेन्यूब दुनिया भर में पक्षियों को देखने के लिए एक महत्वपूर्ण जगह है। ऊदबिलाव और बीवर जैसे स्तनधारी जानवर भी नदी के किनारे रहते हैं।

मानवीय प्रभाव: दुर्भाग्य से, इंसानी गतिविधियों ने डेन्यूब के पारिस्थितिकी तंत्र को बहुत बदल दिया है। नाव चलाने और बिजली बनाने के लिए बांध और नहरें बनाने से नदी का प्राकृतिक बहाव बदल गया है और बाढ़ के मैदानों का आकार कम हो गया है। खेती, उद्योगों और शहरों से होने वाले प्रदूषण ने भी नदी के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाया है। कई यूरोपीय देश नदी के कुछ हिस्सों को फिर से ठीक करने और इसकी पारिस्थितिक हालत में सुधार करने के लिए कोशिश कर रहे हैं।


