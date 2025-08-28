किस देश का फल है टमाटर, क्या है इतिहास, यहां जानें सबकुछ

टमाटर दुनिया में सबसे लोकप्रिय और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले खाद्य पदार्थों में से एक है। हम इसे सूप, सलाद और सॉस जैसे कई तरह के व्यंजनों में खाते हैं। लेकिन, क्या आपने कभी सोचा है कि टमाटर सबसे पहले कहां से आया था? यह शानदार फल मूल रूप से दक्षिण अमेरिका का है और पूरी दुनिया में इसके फैलने का एक लंबा इतिहास रहा है। आइए, टमाटर के इस सफर के बारे में जानते हैं कि कैसे यह एंडीज पहाड़ों में एक जंगली पौधे से निकलकर दुनिया भर की रसोई का पसंदीदा हिस्सा बन गया। टमाटर की उत्पत्ति टमाटर दक्षिण अमेरिका के एंडीज पहाड़ों का मूल निवासी है, खास तौर पर ये क्षेत्र पेरू, इक्वाडोर और चिली के नाम से जाने जाते हैं। इन इलाकों में जंगली टमाटर की किस्में प्राकृतिक रूप से उगती थीं। वे छोटी, खट्टी और आज हमारे खाए जाने वाले टमाटरों से बहुत अलग होती थीं। इन शुरुआती टमाटरों को तब तक बड़े पैमाने पर खाया या उगाया नहीं जाता था, जब तक कि वे उत्तर की ओर नहीं पहुंच गए।

प्राचीन सभ्यताओं द्वारा शुरुआती खेती टमाटर की उत्पत्ति बेशक दक्षिण अमेरिका में हुई, लेकिन इसकी सबसे पहले खेती मेक्सिको में की गई थी। लगभग 500 ईसा पूर्व, एज्टेक और अन्य मेसोअमेरिकन संस्कृतियों ने टमाटर को एक नियमित भोजन के रूप में उगाना शुरू कर दिया। वे इसे “टोमाटल” कहते थे और समय के साथ उन्होंने मीठी और बड़ी किस्में विकसित कीं। इन शुरुआती किसानों ने जंगली टमाटर को एक खाने लायक और उपयोगी फसल में बदलने में अहम भूमिका निभाई। टमाटर का यूरोप तक का सफर टमाटर 16वीं शताब्दी में यूरोप पहुंचे। यह अमेरिका पर स्पेन की विजय के बाद हुआ। स्पेनिश खोजकर्ता टमाटर के बीज अपने देश वापस ले गए, जहां शुरुआत में इस पौधे को शक की नजर से देखा जाता था। चूंकि, टमाटर नाइटशेड परिवार का हिस्सा हैं, इसलिए कुछ यूरोपीय लोगों को डर था कि वे जहरीले हो सकते हैं। कई सालों तक टमाटर को केवल सजावटी पौधे के रूप में उगाया जाता था। लेकिन, जब लोगों ने खास तौर पर इटली और स्पेन में इसे खाना पकाने में इस्तेमाल करना शुरू किया, तो इसकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ गई।

भूमध्यसागरीय व्यंजनों में टमाटर 17वीं और 18वीं शताब्दी तक टमाटर भूमध्यसागरीय खाने का एक प्रमुख हिस्सा बन चुका था। इटली के लोग इसे सॉस और पास्ता में इस्तेमाल करते थे, जबकि स्पेन के लोग इसे स्टू और सूप में डालते थे। टमाटर जल्द ही भूमध्यसागरीय स्वाद का प्रतीक बन गया और इसने यूरोपीय खाने की परंपराओं को आकार देने में एक बड़ी भूमिका निभाई। यहीं से टमाटर की दुनिया भर में प्रसिद्धि की शुरुआत हुई। टमाटर के बारे में 5 रोचक तथ्य -टमाटर मूल रूप से दक्षिण अमेरिका के एंडीज क्षेत्र में, मुख्य रूप से पेरू, इक्वाडोर और चिली के कुछ हिस्सों में जंगली रूप से उगते थे। ये शुरुआती टमाटर छोटे होते थे और आज के टमाटरों की तरह मीठे नहीं थे। -भले ही टमाटर दक्षिण अमेरिका के मूल निवासी हैं, लेकिन इनकी सबसे पहले खेती लगभग 500 ईसा पूर्व मेक्सिको में एज्टेक लोगों द्वारा की गई थी। एज्टेक उन्हें “टोमाटल” कहते थे, जो बाद में “टोमैटो” बन गया।