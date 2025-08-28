SSC CGL Exam Date 2025: 14582 पदों के लिए Tier 1 नई तिथि जल्द, सितंबर में आ सकता है शेड्यूल

SSC CGL Exam Date 2025: कर्मचारी चयन आयोग की संयुक्त स्नातक स्तरीय (SSC CGL) परीक्षा को अगस्त से सितंबर 2025 के लिए स्थगित कर दिया गया है। यह परीक्षा केंद्र सरकार के कई विभागों में ग्रुप B और C पदों के लिए होती है, जिसमें लाखों उम्मीदवार शामिल होते हैं। पहले, SSC CGL परीक्षा 2025 का आयोजन 13 अगस्त से 30 अगस्त 2025 के बीच होना था। अब इसे सितंबर 2025 के पहले सप्ताह तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। यह फैसला कुछ प्रशासनिक कारणों से लिया गया है, जिसमें परीक्षा का नया मॉडल लागू करना और आधार ऑथेंटिकेशन जैसे बेहतर सुरक्षा उपाय शामिल हैं।

SSC CGL की नई परीक्षा तारीख 2025, परीक्षा पैटर्न और नई तारीखों के हिसाब से तैयारी की रणनीति जानने के लिए इस लेख को पूरा पढ़ें।

SSC CGL 2025 New Exam Date

SSC CGL 2025 की नई परीक्षा तारीख अभी जारी नहीं की गई है। आखिरी आधिकारिक सूचना के अनुसार, CGL Tier 1 परीक्षा को अगस्त से सितंबर 2025 के पहले सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया गया है। घोषणा में यह देरी SSC फेज 13 परीक्षाओं में चल रहे बदलावों के कारण भी है, ताकि सभी भर्ती प्रक्रियाओं में एकरूपता बनी रहे। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए यह देरी तैयारी का एक अच्छा मौका है। इससे उन्हें अपनी कमजोरियों को दूर करने, ज्यादा प्रैक्टिस टेस्ट देने और करेंट अफेयर्स से अपडेट रहने का अतिरिक्त समय मिलेगा।