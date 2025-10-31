Delhi Police Constable Online Form 2025: अंतिम तिथि आज! दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के 7565 पदों पर, अभी करें Apply

Delhi Police Constable Last Date Today: दिल्ली पुलिस कांस्टेबल (एग्जीक्यूटिव) भर्ती 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आज यानी 31 अक्टूबर को समाप्त होने जा रही है। इच्छुक उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट पर आवेदन पूरा करने की सलाह दी जाती है। 1 जुलाई 2025 को न्यूनतम 18 से 25 साल तक के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। संबंधित भर्ती अभियान के तहत पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव के कुल 7565 रिक्त पदों को भरा जाएगा। जिसमें पुरुष उम्मीदवार 5,069 और महिलाओं के लिए 2496 पद शामिल किए गए हैं।

वहीं उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए संबंधित भर्ती के लिए आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 22 अक्टूबर, निर्धारित की गई है। ऑनलाइन आवेदन तुरंत पूरा करने के लिए आगे लेख में दिए गए सिंपल स्टेप को फॉलो करें।

Delhi Police Constable Vacancy 2025: डायरेक्ट लिंक

दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 परीक्षा का आयोजन दिसंबर या जनवरी में आयोजित की जा सकती है। लिखित परीक्षा के बाद शारीरिक परीक्षण टेस्ट का आयोजन किया जाएगा। उम्मीदवार अभी आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करें: