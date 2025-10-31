Rajasthan Police Constable Physical Test 2025: फिजिकल टेस्ट की डेट हुई जारी, नोटिस करें चेक

WB HS Result 3rd Semester, Direct Link Here
By Priyanka Pal
Oct 31, 2025, 12:28 IST

Rajasthan Police Constable Physical Test 2025: राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की लिखित परीक्षा के बाद, बोर्ड की ओर से फिजिकल टेस्ट 2025 का नोटिस जारी कर दिया गया है। जिसका आयोजन 30 नवंबर से 7 दिसंबर, 2025 के बीच किया जाएगा। 

Rajasthan Police Constable Physical Test Date 2025 Out
Rajasthan Police Constable Physical Test Date 2025 Out

Rajasthan Police Constable PET/ PST Date 2025: राजस्थान पुलिस की ओर से कांस्टेबल पदों के लिए लिखित परीक्षा आयोजित करने के बाद, अब फिजिकल टेस्ट कराने के लिए तैयार है। बोर्ड की ओर से जारी किए गए ऑफिशियल नोटिस के अनुसार, PET और PST टेस्ट का आयोजन 30 नवंबर से 7 दिसंबर, 2025 के बीच किया जाएगा। 

लिखित भर्ती परीक्षा कुल 10, 000 उम्मीदवारों के लिए आयोजित की गई थी। जारी किए गए ऑफिशियल नोटिस को डाउनलोड करने के लिए आगे लेख पढ़ें। 

राजस्थान PET/PST परीक्षा का आयोजन कब किया जाएगा?

उम्मीदवार ध्यान दें, राजस्थान शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) और शारीरिक माप परीक्षण (PST) का आयोजन 30 नवंबर से 7 दिसंबर, 2025 के बीच किया जाएगा। इसकी लिखित परीक्षा का आयोजन 13 और 14 सितंबर, 2025 को राज्य भर के कई परीक्षा केंद्रों में किया गया था। जिसके तहत कुल 10,000 योग्य उम्मीदवारों का आयोजन किया जाएगा। 

Rajasthan Police Physical Test Details: नोटिस पीडीएफ 

राजस्थान शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) और शारीरिक माप परीक्षा (PST) परीक्षा का ऑफिशियल नोटिस उम्मीदवार नीचे देख सकते हैं:

Rajasthan Police Constable Physical Test 2025

Rajasthan Police Physical Test 2025: ऑफिशियल नोटिस डाउनलोड कैसे करें?

राजस्थान पुलिस कांस्टेबल फिजिकल टेस्ट 2025 की तिथियों से संबंधित नोटिस उम्मीदवार नीचे दिए गए सिंपल स्टेप के जरिए डाउनलोड कर सकते हैं:

स्टेप 1 उम्मीदवार सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट  पर जाएं। 

स्टेप 2 होम पेज पर, Recruitment & Result पर जाकर Latest News पर जाएं। 

स्टेप 3  Rajasthan Police Constable Physical Test 2025 लिंक पर क्लिक करें। 

स्टेप 4 ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ पर क्लिक करें। 

स्टेप 5 PET/ PST Date 2025 देखें।  

स्टेप 6 पीडीएफ डाउनलोड करें।

Check:

Punjab Master Cadre Syllabus & Exam Pattern 2025



