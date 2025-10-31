WB HS Result 3rd Semester, Direct Link Here
Punjab Master Cadre Syllabus & Exam Pattern 2025: पंजाब मास्टर कैडर सिलेबस, परीक्षा पैटर्न PDF डाउनलोड करें

By Priyanka Pal
Oct 31, 2025, 11:31 IST

पंजाब मास्टर कैडर सिलेबस 2025 को पद के अनुसार जारी कर दिया गया है, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान जैसे विषय शामिल हैं। इस पेज पर पंजाब मास्टर कैडर का नया सिलेबस और परीक्षा पैटर्न देखें।

Punjab Master Cadre Syllabus & Exam Pattern 2025
Punjab Master Cadre Syllabus 2025: पंजाब शिक्षा भर्ती बोर्ड ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर सभी विषयों के लिए पंजाब मास्टर कैडर सिलेबस प्रकाशित कर दिया है। जो Candidates इस भूमिका के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन्हें परीक्षा का सिलेबस देखकर बिना किसी देरी के अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। इससे उन्हें तय समय में बुनियादी कॉन्सेप्ट्स को समझने में मदद मिलेगी और वे बचे हुए समय का उपयोग अच्छी तरह से प्रैक्टिस और रिवीजन के लिए कर पाएंगे।

यह सिलेबस पद के अनुसार दिया गया है और इसमें हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान आदि विषय शामिल हैं। इसके साथ ही, Candidates को पंजाब TGT टीचर परीक्षा पैटर्न की भी समीक्षा करनी चाहिए, ताकि वे प्रश्न पत्र के फॉर्मेट और अन्य जरूरतों को समझ सकें। पंजाब TGT टीचर सिलेबस और परीक्षा पैटर्न के बारे में ज्यादा जानने के लिए इस पेज को आगे पढ़ें।

Punjab Master Cadre Syllabus 2025: महत्वपूर्ण विवरण

पंजाब TGT टीचर सिलेबस 2025 को समझने से आपकी परीक्षा की तैयारी आसान हो सकती है। यह आपको सही दिशा में बने रहने और केवल जरूरी हिस्सों पर ध्यान देने में मदद करता है। पंजाब मास्टर कैडर सिलेबस की मुख्य बातें नीचे दी गई हैं:

परीक्षा संचालन निकाय

पंजाब शिक्षा भर्ती बोर्ड

पोस्ट नाम

विशेष शिक्षा शिक्षक (मास्टर कैडर)

चयन प्रक्रिया

लिखित परीक्षा और दस्तावेज़ सत्यापन

प्रश्न प्रकार

उद्देश्य प्रकार

अधिकतम अंक

100

नौकरी का स्थान

पंजाब

पंजाब मास्टर कैडर परीक्षा पैटर्न 2025

आवेदकों को परीक्षा की संरचना, मार्किंग स्कीम, अधिकतम अंक, परीक्षा की अवधि और कई अन्य जानकारी को समझने के लिए पंजाब TGT टीचर पेपर पैटर्न देखना चाहिए। इससे उन्हें अधिकारियों द्वारा बताए गए परीक्षा विवरण के अनुसार अपनी रणनीति बनाने में मदद मिलेगी। आमतौर पर, लिखित परीक्षा में 100 अंकों के ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होते हैं और इन पदों पर भर्ती के लिए यह परीक्षा राज्य स्तर पर आयोजित की जाएगी। Candidates आधिकारिक वेबसाइट पर पंजाब TGT टीचर का विस्तृत परीक्षा पैटर्न देख सकते हैं।

पंजाब मास्टर कैडर सिलेबस 2025 PDF

पंजाब TGT टीचर सिलेबस आसानी से उपलब्ध होने पर यह तय करने में मदद मिलती है कि परीक्षा के नजरिए से कौन से चैप्टर महत्वपूर्ण हैं। इससे आप केवल उन्हीं हिस्सों को कवर करते हैं, जिनसे परीक्षा में सवाल आ सकते हैं। इस पेज पर विषय के अनुसार पंजाब मास्टर कैडर सिलेबस 2025 डाउनलोड करने का लिंक पाएं।

विषय

पंजाब मास्टर कैडर पाठ्यक्रम पीडीएफ

अंग्रेज़ी

पीडीएफ डाउनलोड करें

पंजाबी

पीडीएफ डाउनलोड करें

हिंदी

पीडीएफ डाउनलोड करें

अंक शास्त्र

पीडीएफ डाउनलोड करें

विज्ञान

पीडीएफ डाउनलोड करें

सामाजिक विज्ञान

पीडीएफ डाउनलोड करें

कला और शिल्प

पीडीएफ डाउनलोड करें

डीपीई

पीडीएफ डाउनलोड करें

