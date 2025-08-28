GATE 2026 Registration Start Today
भारत की 10 सबसे लंबी सुरंगें कौन सी है? यहां देखें लिस्ट

By Bagesh Yadav
Aug 28, 2025, 17:10 IST

भारत में सुरंग बनाने का इतिहास बहुत पुराना है, जो प्राचीन काल से चला आ रहा है। भारत में कई तरह की सुरंगें हैं, जिनमें सड़क, रेलवे, पानी, सिंचाई और रक्षा सुरंगें शामिल हैं। भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल रेलवे सुरंग है, जो जम्मू और कश्मीर में स्थित है और इसकी लंबाई लगभग 11.215 किलोमीटर है।

हाल ही में, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू और कश्मीर के सोनमर्ग में जेड-मोड़ सुरंग का उद्घाटन किया। यह 6.5 किलोमीटर लंबी सुरंग है, जो सोनमर्ग से श्रीनगर तक हर मौसम में कनेक्टिविटी देगी।

लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में ऐसी कई सुरंगें हैं, जिन्हें देश की सबसे लंबी और रणनीतिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण सुरंगों में गिना जाता है? उदाहरण के लिए, हिमाचल प्रदेश में बनी अटल टनल दुनिया की सबसे लंबी हाईवे सुरंग है, जो 10,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर बनी है।

भारत में और भी कई महत्वपूर्ण सुरंगें हैं, जैसे चेनानी-नाशरी सुरंग, जिसे भारत की सबसे लंबी सुरंगों की सूची में शामिल किया गया है।

इस लेख में, हम भारत की 10 सबसे लंबी सुरंगों के बारे में जानेंगे। हम यह भी देखेंगे कि देश के अलग-अलग क्षेत्रों में कनेक्टिविटी और परिवहन को बेहतर बनाने में इनका क्या महत्व है।

भारत की सबसे लंबी सुरंगों की सूची

यहां भारत की सबसे लंबी सुरंगों की सूची दी गई है। ये सुरंगें इंजीनियरिंग के बेहतरीन नमूने हैं, जो अलग-अलग क्षेत्रों को जोड़ती हैं और मुश्किल इलाकों में भी परिवहन को आसान बनाती हैं। इस सूची में शामिल हैं:

रैंक

सुरंग का नाम

लंबाई (किमी)

स्थान

1

पीर पंजाल रेलवे सुरंग

11.22

जम्मू और कश्मीर

2

श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग

9.028

जम्मू और कश्मीर

3

अटल टनल

9.02

हिमाचल प्रदेश

4

त्रिवेंद्रम पोर्ट टनल

9.02

केरल

5

बनिहाल काजीगुंड रोड टनल

8.45

जम्मू और कश्मीर

6

संगलदान रेलवे सुरंग

7.2

जम्मू और कश्मीर

7

रापुरू रेलवे सुरंग

6.6

आंध्र प्रदेश

8

करबुदे रेलवे सुरंग

6.5

महाराष्ट्र

9

नटुवाडी सुरंग

4.8

महाराष्ट्र

10

टाइक सुरंग

4.07

महाराष्ट्र

पीर पंजाल रेलवे सुरंग

पीर पंजाल रेलवे सुरंग को बनिहाल-काजीगुंड रेलवे सुरंग के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग है, जिसकी लंबाई लगभग 11.21 किलोमीटर है।

यह सुरंग 8.4 मीटर व्यास वाली एक सिंगल ट्यूब है। इसे T-80 के नाम से भी जाना जाता है और यह भारत की सबसे लंबी परिवहन सुरंग है।

इसका निर्माण नवंबर 2005 में शुरू हुआ और जून 2013 में पूरा हुआ। यह सुरंग जम्मू और कश्मीर की पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के मुश्किल इलाके में बनी है, जो इंजीनियरिंग की एक बड़ी उपलब्धि है।

यह उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेल लिंक परियोजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस परियोजना का मकसद कश्मीर घाटी तक कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना है।

यह सुरंग ब्रॉड गेज रेलवे के लिए बनाई गई है। यह मौजूदा जवाहर सुरंग से 440 मीटर नीचे है, जो सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण अक्सर बंद हो जाती है।

पीर पंजाल सुरंग ट्रेनों के लिए एक हर-मौसम वाला मार्ग देती है। इससे यात्रा का समय काफी कम हो जाता है और इस क्षेत्र तक पहुंचना आसान हो जाता है।

इसके निर्माण में न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड (NATM) जैसी आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया गया। इससे भूवैज्ञानिक चुनौतियों के बावजूद सुरक्षा और मजबूती सुनिश्चित हुई।

इस सुरंग ने बनिहाल और काजीगुंड के बीच यात्रा के समय को 50 मिनट कम कर दिया है। साथ ही, इससे ईंधन की खपत में हर दिन लगभग 10 लाख रुपये की बचत होती है।

श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग

श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग को चेनानी-नाशरी सुरंग के नाम से भी जाना जाता है। यह जम्मू और कश्मीर में स्थित एक बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क सुरंग है। यह सुरंग लगभग 9.2 किलोमीटर लंबी है और इसे अप्रैल 2017 में यातायात के लिए आधिकारिक तौर पर खोला गया था।

यह भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग है। यह जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने में एक अहम भूमिका निभाती है, खासकर सर्दियों के मुश्किल मौसम में, जब बर्फबारी के कारण पारंपरिक रास्ते बंद हो जाते हैं।

इस सुरंग को चेनानी-नाशरी सड़क परियोजना के तहत बनाया गया है। यह खतरनाक पहाड़ी इलाके से गुजरे बिना जम्मू और श्रीनगर के बीच यात्रा के समय को काफी कम कर देती है।

सुरंग में यात्रियों की सुरक्षा के लिए आधुनिक सुरक्षा प्रणालियां हैं। इनमें आग का पता लगाने की प्रणाली, वेंटिलेशन और आपातकालीन निकास शामिल हैं।

त्रिवेंद्रम पोर्ट टनल

त्रिवेंद्रम पोर्ट सुरंग केरल में स्थित है। यह एक महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजना है जिसका मकसद त्रिवेंद्रम पोर्ट तक कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना है।

यह सड़क सुरंग लगभग 9 किलोमीटर लंबी है और इसका उद्घाटन 2022 में किया गया था। यह सुरंग व्यावसायिक यातायात के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम करती है, जिससे बंदरगाह तक सामान लाना और ले जाना आसान हो गया है।

इस परियोजना को मौजूदा सड़कों पर भीड़ कम करने और भारी वाहनों के लिए एक बेहतर रास्ता देने के लिए बनाया गया था। त्रिवेंद्रम पोर्ट सुरंग को आधुनिक इंजीनियरिंग तकनीकों से बनाया गया है, जो उपयोगकर्ताओं के लिए मजबूती और सुरक्षा सुनिश्चित करती है।

इसमें आधुनिक लाइटिंग सिस्टम, वेंटिलेशन की व्यवस्था और आपातकालीन प्रतिक्रिया सुविधाएं हैं। यह केरल के आर्थिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण संपत्ति है।

अटल टनल

अटल टनल हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यह इंजीनियरिंग का एक शानदार नमूना है और इसकी लंबाई लगभग 9 किलोमीटर है।

इसका आधिकारिक उद्घाटन अक्टूबर 2020 में हुआ था। यह सड़क सुरंग मनाली को लाहौल-स्पीति घाटी से जोड़ती है। यह इस दूरदराज के क्षेत्र को हर मौसम में पहुंच प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसका नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। यह दुनिया की सबसे ऊंचाई पर बनी सुरंगों में से एक है।

