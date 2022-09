India-Bangladesh Relations: भारत-बांग्लादेश शिखर वार्ता, मैत्री सुपर थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट यूनिट-1 लांच

India-Bangladesh Relations: प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी आज नई दिल्ली में बंगलादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ द्व‍िपक्षीय वार्ता की. दोनों नेताओं ने द्व‍िपक्षीय मुद्दों सहित विभिन्न द्व‍िपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किये है. बंगलादेशी प्रधानमंत्री हसीना चार दिन की भारत यात्रा पर हैं. आज सुबह राष्‍ट्रपति भवन में उनका पारंपरिक स्‍वागत किया गया. वह राजघाट जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी की समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया. कल सुश्री हसीना विदेश मंत्री एस. जयशंकर से भी द्व‍िपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की थी.

बंगलादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के दौरे को लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि इससे भारत-बांग्लादेश के रिश्ते और मजबूत होंगे. सबन्धो की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए बांग्लादेश के विदेश मंत्री एके अब्दुल मोमेन, वाणिज्य मंत्री टीपू मुंशी और रेलमंत्री मोहम्मद इस्लाम सुजान भी इस महत्वपूर्ण दौरे पर है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की यूनिट-1 का संयुक्त रूप से अनावरण किया है. यह परियोजना भारत की रियायती वित्तपोषण योजना के तहत है, यह बांग्लादेश के राष्ट्रीय ग्रिड में 1320 मेगावाट की बढ़ोतरी करेगा.

Government of India has 3⃣ Lines of Credit Projects:



🛤️Khulna - Darshana Railway Line Project



🛤️Parbatipur - Kaunia Railway Line Project



🛣️Supply of Equipment and Machinery To Roads and Highways Division



