Veerangana Seva Kendra: भारतीय सेना ने वीर नारियों के कल्याण और शिकायत निवारण के लिए वीरांगना सेवा केन्द्र शुरू किया

Veerangana Seva Kendra: वीर नारियों के कल्याण और शिकायत निवारण के लिए भारतीय सेना द्वारा 'वीरांगना सेवा केंद्र' की सुविधा शुरू की गई है। सशस्त्र बलों के एक सदस्य की विधवा, जिसने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, चाहे वह युद्ध में हो या सैन्य अभियान में, वह 'वीर नारी' कहलाती है।

रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा, की "प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने की दिशा में एक ओर कदम उठाते हुए, भारतीय सेना ने 'टेकिंग केयर ऑफ़ आवर ओन, नो मैटर व्हाट’ के आदर्श वाक्य के साथ 'वीर नारियों' के कल्याण और शिकायत निवारण के लिए 'वीरांगना सेवा केंद्र' नाम की सुविधा शुरू की है।

वीरांगना सेवा केंद्र का उद्घाटन आर्मी वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष ने दिल्ली छावनी में भारतीय सेना के पूर्व सैनिकों के निदेशालय के परिसर में किया।

