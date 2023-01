Cheetahs: दक्षिण अफ्रीका से 12 चीतों को भारत स्थानांतरित किया जायेगा, जानें भारत में चीतों की स्थिति

भारत में चीतों की संख्या को बढ़ाने के उद्देश्य से भारत और साउथ अफ्रीका ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये है. इसके तहत मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क (Kuno National Park) में 12 चीतों को लाया जायेगा.

इससे पहले कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया से आठ चीतों को स्थानांतरित किया गया था. सरकार देश में चीतों को एक बेहतर संख्या में देखना चाहती है जिसके तहत ये कदम उठाये जा रहे है.

दुनिया भर में लगभग चीतों की संख्या 7,000 है. इनकी अधिकांश संख्या अफ़्रीकी महाद्वीप में पाई जाती है.

पर्यावरण मंत्रालय के एक अधिकारी ने इसके बारें में जानकारी दी है. इस समझौते पर पिछले हफ्ते हस्ताक्षर किये गए थे. इस प्रोजेक्ट के तहत 15 फरवरी तक सात नर और पांच मादा चीतों के भारत आने की उम्मीद है.

South Africa & India signed an MoU on cooperation in re-introduction of Cheetahs in India. In terms of MoU, initial batch of 12 cheetahs to be flown from South Africa to India in Feb 2023. MoU terms to be reviewed every 5 years: Ministry of Environment, Forest and Climate Change