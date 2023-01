Aditya L1 Mission: इसरो को सौंपा गया मिशन का सबसे बड़ा पेलोड, जानें क्या है VELC पेलोड

Aditya L1 Mission: इस बार का गणतंत्र दिवस भारत के स्पेस कार्यक्रम के लिए भी एक अच्छी खबर लेकर आया है. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स (IIA) ने इसरो को ‘विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ’ (Visible Line Emission Coronagraph-VELC) सौंप दिया है.

वीईएलसी, इसरो के आदित्य L1 प्रोजेक्ट के तहत सूर्य के अध्ययन के लिए भेजा जायेगा. यह उपकरण आदित्य L1 प्रोजेक्ट के तहत भेजा जाने वाला सबसे बड़ा यंत्र है. इसरो का यह महत्वाकांक्षी आदित्य L1 इस वर्ष जून या जुलाई में प्रस्तावित है.

Indian Institute of Astrophysics (IIA) handed over Visible Line Emission Coronagraph (VELC) payload to @isro



🔹VELC is the primary payload on board Aditya-L1, which is India's first dedicated scientific mission to study Sun, and will be launched by ISRO by mid-2023. pic.twitter.com/uajjDIoj82