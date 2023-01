ICC Awards 2022: सूर्यकुमार यादव चुने गए सर्वश्रेष्ठ T20 मेन्स क्रिकेटर, जानें कौन है विमेंस विजेता

ICC Men's T20I player of the year for 2022: वर्ष 2022 में T20I में शानदार प्रदर्शन करने के लिए भारत के धाकड़ बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव को ICC मेन्स T20I क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है.

सूर्यकुमार ने वर्ष 2022 में 31 इंटरनेशनल मैच खेले जिसमें उन्होंने 46.56 के औसत और 187.43 के स्ट्राइक रेट से कुल 1164 रन बनाये है. सूर्यकुमार, स्काई (SKY) के नाम से मशहूर है.

सूर्यकुमार ने 2022 में किया शानदार प्रदर्शन:

सूर्यकुमार यादव के लिए वर्ष 2022 बड़ा ही शानदार रहा था, उन्होंने इस दौरान कई रिकॉर्ड तोड़े और साथ ही कई नए बेंचमार्क भी स्थापित किये है.

वह T20I में एक कैलेंडर वर्ष में 1000 से अधिक रन बनाने वाले सिर्फ दूसरे बल्लेबाज भी बने है. वह 2022 में 187.43 की धमाकेदार स्ट्राइक-रेट से 1164 रन बनायें.

सूर्यकुमार यादव वर्ष 2022 में T20I में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी भी है. उन्होंने इस दौरान दो शानदार शतक और नौ अर्धशतक लगाये है.

सूर्या ने वर्ष 2022 में शानदार 68 छक्के लगाए है जो अपने आप में T20 के फोर्मेट में सबसे अधिक का रिकॉर्ड है.

सूर्यकुमार ने ऑस्ट्रेलिया में ICC मेन्स T20 वर्ल्ड कप 2022 में शानदार प्रदर्शन करते हुए छह पारियों में तीन अर्धशतक जड़े थे.

सूर्या इस समय MRF टायर्स आईसीसी मेन्स T20I प्लेयर रैंकिंग में टॉप पर है. जिसमें उनके 890 रेटिंग पॉइंट है.

सूर्या का यादगार प्रदर्शन:

सूर्या के यादगार प्रदर्शन में उनका पहला T20I शतक है जो उन्होंने नॉटिंघम में इंग्लैंड के खिलाफ बनाया था. अपनी धमाकेदार पारी के दौरान उन्होंने 55 गेंदों पर शानदार 117 रन बनाए थे. पारी के दौरान उन्होंने 14 चौके और 06 शानदार छक्के लगाये थे. इसके अतिरिक्त उन्होंने T20I वर्ल्ड कप के दौरान भी शानदार पारियां खेली थी.

ताहलिया मैक्ग्रा बनी विमेंस T20 क्रिकेटर ऑफ़ द ईयर:

वर्ष 2022 के लिए विमेंस T20I क्रिकेटर ऑफ़ द ईयर का अवार्ड ऑस्ट्रेलिया की ताहलिया मैक्ग्रा (Tahlia McGrath) ने जीता है. उन्होंने भारत की सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना, पाकिस्तान की निदा डार और न्यूजीलैंड की कप्तान सोफी डिवाइन को पीछे छोड़ते हुए यह अवार्ड जीता.

