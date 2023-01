Chris Hipkins: क्रिस हिपकिंस बने न्यूजीलैंड के 41वें प्रधानमंत्री, जानें भारत-न्यूजीलैंड सम्बन्ध के बारें में

#ChrisHipkins sworn in as 41st Prime Minister of #NewZealand . pic.twitter.com/cR2aepCuu5

New PM of New Zealand: न्यूजीलैंड के 41वें प्रधानमंत्री के रूप में क्रिस हिपकिंस (Chris Hipkins) ने शपथ ली है. वह न्यूजीलैंड की पॉलिटिक्स के एक कद्दावर नेता है. उन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान स्वास्थ्य प्रबंधन में अहम भूमिका निभाई थी.

