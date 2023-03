ब्रिटिश कंसल्टेंसी स्काईट्रैक्स ने हाल ही में दुनिया के 100 सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट की लिस्ट जारी की है. 2023 की इस लिस्ट में सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट को पहला स्थान दिया गया है. दो साल के अंतराल के बाद चांगी एयरपोर्ट फिर से पहले स्थान पर पहुँच गया है.

भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत का कोई भी एयरपोर्ट टॉप 20 में नहीं है. एम्स्टर्डम में पैसेंजर टर्मिनल एक्सपो में आयोजित वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स के दौरान इसकी घोषणा की गयी है.

स्काईट्रैक्स यूनाइटेड किंगडम स्थित एक कंसल्टेंसी है जो एक एयरलाइन और हवाई अड्डे की समीक्षा और रैंकिंग साइट को ऑपरेट करती है. चांगी एयरपोर्ट को 12वीं बार विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाईअड्डे का खिताब मिला है.

