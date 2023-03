महिला अग्निवीरों को दिया जायेगा यह अवार्ड, पहले CDS जनरल बिपिन रावत की याद में अवार्ड्स की घोषणा

इंडियन नेवी ने देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) दिवंगत जनरल बिपिन रावत की स्मृति में दो अवार्ड की घोषणा की है. इस वर्ष की ट्रॉफी नौसेनाध्यक्ष एडमिरल आर. हरि कुमार द्वारा प्रदान की जाएगी.

इस अवार्ड की घोषणा इंडियन नेवी ने गुरुवार को दिवंगत जनरल की 65वीं जयंती की पूर्व संध्या पर किया. भारतीय नौसेना के प्रवक्ता कमांडर विवेक मधवाल ने इन अवार्ड के बारें में जानकारी दी है.

On the occasion of his 65th birth anniversary on 16 March 2023, the Indian Navy fondly remembers Late General Bipin Rawat, the first Chief of Defence Staff of the Indian Armed Forces.



