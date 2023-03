US Ambassador to India: एरिक गार्सेटी बनाये गए भारत में अमेरिका के अगले राजदूत, दो साल से खाली था पद

जो बाइडन प्रशासन ने भारत में अमेरिका के अगले राजदूत के रूप में लॉस एंजिल्स के पूर्व मेयर एरिक गार्सेटी (Eric Garcetti) को नियुक्त किया है. भारत में किसी अमेरिकी राजदूत की नियुक्ति लगभग दो साल बाद की गयी है. दरअसल, यह पद पिछले दो साल से खाली था.

इससे पहले केनिथ जस्टर भारत में अमेरिका के आखिरी राजदूत थे. उनकी नियुक्ति अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प के कार्यकाल में की गयी थी. अमेरिकी सरकार ने जनवरी 2021 में उन्हें वापस बुला लिया था. अमेरिकी सीनेट ने गार्सेटी की नियुक्ति की पुष्टि की.

