K. Krithivasan: आईआईटी कानपुर से पढ़ें है के. कृतिवासन, जो नामित हुए है TCS के नए CEO और MD

TCS Announces Leadership Change. Rajesh Gopinathan to Step Down as CEO & MD; K Krithivasan appointed as CEO Designate. https://t.co/jgPlgdFj83

TCS CEO Rajesh Gopinathan quits; co appoints K Krithivasan as CEO Designate with immediate effect: Statement

