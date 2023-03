IPL: भारत का यह बैंक बना मुंबई इंडियंस का ऑफिसियल बैंकिंग पार्टनर, जानें कितने साल का हुआ करार

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने मुंबई इंडियंस के साथ ऑफिसियल बैंकिंग पार्टनर के रूप में तीन साल के लिए करार किया है. इसके साथ ही फ़र्स्ट बैंक की क्रिकेटिंग साझेदारी भी शुरू हो गयी है.

मुंबई इंडियंस और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बीच साझेदारी नैतिक मूल्यों, सामाजिक जिम्मेदारी और डिजिटल इनोवेशन के प्रति, दो मजबूत ब्रांडों की प्रतिबद्धता को दर्शाती है. यह साझेदारी IDFC फर्स्ट बैंक को दुनिया भर के क्रिकेट प्रशंसकों के साथ जुड़ने का एक शानदार अवसर देगी.

The team you bank on for your annual dose of nail-biting finishes now banks with us. Here's to a partnership jo duniya hila degi!



Gear up for an exciting T20 season with IDFC FIRST Bank as @mipaltan Official Banking Partner.#IDFCFIRSTBank #AlwaysYouFirst #MumbaiIndians pic.twitter.com/SU0Dnxzjdo