भारत में Apple का पहला रिटेल स्टोर लांच, जानें लोकेशन और प्रोडक्ट्स सहित सब कुछ

भारत में एप्पल का पहला रिटेल स्टोर आज से आम लोगों के लिए खोल दिया गया है. कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) टिम कुक ने खुद ग्राहकों का स्वागत किया और उनके लिए स्टोर का दरवाजा भी खोला.

एप्पल ने पहले ही इस रिटेल स्टोर को शुरू करने की बात कही थी. यह रिटेल स्टोर मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के एक मॉल में खोला गया है.

The energy, creativity, and passion in Mumbai is incredible! We are so excited to open Apple BKC — our first store in India. pic.twitter.com/talx2ZQEMl