SRH vs MI: मुंबई और हैदराबाद का मुकाबला आज, CSK से हारी RCB, बने 444 रन, टूटे कई रिकॉर्ड

बेंगलुरु में खेले गए आईपीएल 2023 के एक हाई वोल्टेज मैच में चार बार की चैंपियन CSK ने रॉयल चैंलेंजर्स बैंगलोर (RCB) को 8 रन से हरा दिया.

इस मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल 2023 का अपना सबसे बड़ा स्कोर बनाते हुए 6 विकेट पर 226 रन बनाये. जवाब में खेलने उतरी बैंगलोर की टीम ने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए 200 का आकड़ा पर किया लेकिन जीत हासिल नहीं कर सकी.

पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स ने शानदार शुरुआत करते हुए डेवोन कॉनवे के ताबड़तोड़ अर्द्धशतक और शिवम दुबे की तूफानी पारी की मदद से 226 रन बनाये. कॉनवे ने अपनी पारी के दौरान 6 छक्के लगाये, वही दुबे ने 5 छक्के जड़े. मोईन अली औए रहाने ने 2-2 छक्के लागए. CSK की पारी के दौरान कुल 17 छक्के लगे.

बैंगलोर की टीम भी छक्को के मामले में चेन्नई से पीछे नहीं थी. बैंगलोर की पारी के दौरान 16 छक्के लगे. जिसमें सबसे अधिक 8 छक्के मैक्सवेल ने लगाये.

मैच की दोनों पारियों को मिलाकर कुल 444 रन बने. जो आईपीएल 2023 के दोनों पारियों में बने बड़े रिकॉर्ड में से एक है. RCB की पारी के दौरान मैक्सवेल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 36 गेंदों में 76 रन बनाये लेकिन उनकी यह पारी RCB को जीत दिलाने के लिए काफी नहीं थी.

सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस के इस आईपीएल सीजन की शुरुआत अच्छी नहीं रही है. दोनों टीमों ने अपने पहले दो मैच हारी है. दोनों टीमें अब तक दो-दो मैच जीत चुकी है.

प्लेऑफ की रेस में बने रहने के लिए दोनों टीमें इस मैच को जीतने की कोशिश करेंगी. यह मैच हैदराबाद के होम ग्राउंड राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम, हैदराबाद में खेला जायेगा.

मुंबई की बात करें तो टीम अब बेहतर लय में दिख रही है, जहां एक ओर MI के स्टार बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव फॉर्म में वापस आ गए है तो वही दूसरी ओर ईशान किशन भी बेहतरीन फॉर्म में दिख रहे है.

हैदराबाद की बात करें तो हैरी ब्रूक पिछले मैच में शानदार शतक लगाया था. और अकेले दम पर टीम को जिताने का दम रखते है. ऐसे में आज शाम को हैदराबाद में एक रोमांचक मैच देखने को मिलेगा.

अब तक आईपीएल में दोनों टीमें आईपीएल में 19 बार आमने-सामने हुई है, जिसमें 10 बार मुंबई और 9 बार सनराइजर्स हैदराबाद ने जीत दर्ज की है. हालांकि घर में सनराइजर्स का पलड़ा मुंबई इंडियंस पर भारी रह सकता है.

