कौन है 500 इंटरनेशनल मैच खेलने वाले 10 क्रिकेटर? सचिन Vs विराट के स्टैट्स यहां देखें

500 reasons to admire the journey! Congratulations to Virat Kohli on his 5️⃣0️⃣0️⃣th international match for #TeamIndia 🇮🇳🫡 #WIvIND | @imVkohli pic.twitter.com/Y9lez80Q97

Take Weekly Tests on app for exam prep and compete with others. Download Current Affairs and GK app

एग्जाम की तैयारी के लिए ऐप पर वीकली टेस्ट लें और दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करें। डाउनलोड करें करेंट अफेयर्स ऐप