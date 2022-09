36th National Games: 36वें राष्ट्रीय खेलों का 'शुभंकर' और 'एंथम' लांच, जानें क्या है शुभंकर का नाम?

36th National Games: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद के ट्रांस स्टेडियम में 36वें राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर (mascot) और गान (anthem) का शुभारंभ किया है. शुभंकर को सावज (Savaj) नाम दिया गया है, जिसका गुजराती में अर्थ होता है 'शावक' और anthem 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' की थीम पर आधारित है.

इस कार्यक्रम के दौरान 11वें खेल महाकुंभ का समापन भी हुआ. खेल महाकुंभ के विजेताओं को केंद्रीय गृह मंत्री ने पुरस्कार भी प्रदान किए. राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 7 वर्षों बाद हो रहा है. उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद शहर को विश्व के सबसे बड़े खेल शहर के रूप में विकसित करने की बात कही.

Presenting SAAVAJ, mascot for #36thNationalGames 🤩🤩#NationalGames2022 will be held in Gujarat across 6 cities from 29th Sep to 12th Oct!



Saavaj is ready for the games! Are you?😃@PMOIndia @AmitShah @ianuragthakur @NisithPramanik @Bhupendrapbjp @sanghaviharsh @Nat_Games_Guj pic.twitter.com/Caba83DpPp