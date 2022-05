हजारों भारतीय प्रवासियों को बड़ी राहत, अमेरिका ने 1.5 साल हेतु बढ़ाई अप्रवासियों के वर्क परमिट की अवधि

बाइडेन प्रशासन ने हाल ही में अप्रवासियों की कुछ श्रेणियों के लिए वर्क परमिट की समय सीमा को स्वचालित रूप से बढ़ाने की घोषणा की है. बता दें इसमें ग्रीन कार्ड वाले और डेढ़ साल के लिए रोजगार प्राधिकरण कार्ड (ईएडी) प्राप्त करने वाले एच -1 बी वीजा धारकों के जीवनसाथी को लाभ मिलेगा.

होमलैंड सिक्योरिटी विभाग द्वारा 03 मई 2022 को इसकी घोषणा की गई और इस कदम से हजारों भारतीय प्रवासियों को लाभ होने की संभावना है. होमलैंड सिक्योरिटी विभाग ने कहा कि मौजूदा ईएडी पर बताई गई समाप्ति तिथि से 180 दिनों तक की विस्तार अवधि स्वचालित रूप से 540 दिनों तक बढ़ा दी जाएगी.

