Gujarat Assembly Elections 2022: गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम फेज के लिए वोटिंग जारी

Gujarat Assembly Elections 2022: गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे और अंतिम फेज की वोटिंग आज राज्य के मध्य और उत्तरी क्षेत्रों के 14 जिलों में जारी है. जिनमे 93 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए वोट डाले जा रहे है जिसके लिए सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू हुई है. इस फेज में 833 उम्मीदवार चुनाव मैदान में है.

इस आखिरी फेज में अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर और अन्य जिलों की विधानसभा सीटों पर वोटिंग करायी जा रही है. जिसमें 61 राजनीतिक दलों के प्रत्याशी अपने भाग्य को अजमा रहे है. इस फेज में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी चुनाव लड़ रहे है.

आज पहले एक घंटे में कुल 4.75 फीसदी मतदान हुआ. चुनाव आयोग की ओर से निष्पक्ष वोटिंग के लिए सभी बेहतर उपाय किये गए है. साथ ही मतदाताओं की सुविधा का भी विशेष प्रबंध किया गया है.

पीएम मोदी ने भी किया मतदान:

गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे फेज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल सहित कई प्रमुख नेताओं ने अपना वोट डाला है. प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद शहर के रानीप इलाके में एक हाई स्कूल के मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला. गृहमंत्री अमित शाह ने नारनपुरा इलाके में एक नगरपालिका उप-क्षेत्रीय कार्यालय में अपना वोट डाला.

Cast my vote in Ahmedabad. Urging all those voting today to turnout in record numbers and vote. pic.twitter.com/m0X16uCtjA — Narendra Modi (@narendramodi) December 5, 2022

गुजरात चुनाव के दूसरे फेज के कई प्रमुख उम्मीदवारों में तीन युवा चेहरों हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकोर और जिग्नेश मेवाणी का भी नाम काफी चर्चा में है. जिन्होंने 2017 के राज्य विधानसभा चुनावों में काफी चर्चा में थे. लेकिन इस बार तीनों नेता अपने निर्वाचन क्षेत्रों में ही सीमित है.

मैनपुरी लोकसभा सीट पर भी वोटिंग:

पांच राज्यों की छह विधानसभा सीटों और उत्तर प्रदेश की मैनपुरी लोकसभा सीट के उपचुनाव के लिए भी वोटिंग करायी जा रही है. मैनपुरी लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव चुनाव मैदान में है. मैनपुरी संसदीय क्षेत्र के उपचुनाव में सुबह 9 बजे तक 7.08% मतदान दर्ज किया गया.

उत्तर प्रदेश की मैनपुरी लोकसभा सीट के अलावा, बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की छह विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए भी वोट डाले जा रहे है.

Voting for by-elections for Mainpuri Lok Sabha seat in Uttar Pradesh and six assembly seats in Bihar, Chhattisgarh, Odisha, Rajasthan and Uttar Pradesh begins.#ByElection2022 pic.twitter.com/iwLR6Kfpcn — ANI (@ANI) December 5, 2022

कब आयेगा रिजल्ट?

गुजरात विधानसभा चुनाव परिणाम 08 दिसम्बर को आयेगा. हिमाचल प्रदेश के हाल में ही संपन्न हुए विधान सभा चुनाव का भी परिणाम 08 दिसम्बर को आयेगा. साथ ही पांच राज्यों की छह विधानसभा सीटों और उत्तर प्रदेश की मैनपुरी लोकसभा सीट के उपचुनाव का भी परिणाम 08 दिसम्बर को घोषित किया जायेगा.

इसे भी पढ़े:

भारत की प्रेसीडेंसी में G20 की पहली शेरपा बैठक उदयपुर में, जानें कौन से गेस्ट कन्ट्रीज है शामिल?