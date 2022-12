G20 Sherpa Meeting: भारत की प्रेसीडेंसी में G20 की पहली शेरपा बैठक उदयपुर में, जानें कौन से गेस्ट कन्ट्रीज है शामिल?

First G20 Sherpa Meeting: भारत की प्रेसीडेंसी में G20 की पहली शेरपा बैठक का आयोजन 'लेक सिटी' उदयपुर में आयोजित की जा रही है. भारत के G20 की प्रेसीडेंसी संभालने के बाद यह G20 शेरपाओं की पहली बैठक है. गौरतलब है कि भारत ने G20 को प्रेसीडेंसी 01 दिसम्बर 2022 को संभाली थी.

भारत ने G20 का नेतृत्व ऐसे समय में कर रहा है जब विश्व बड़े जिओ-पॉलिटिक्स संकट से गुजर रहा है. उदयपुर में यह चार दिवसीय बैठक रविवार को शुरू हुई जो अगले वर्ष सितंबर में दिल्ली में होने वाली G20 शिखर सम्मेलन से पहले विकासशील देशों के एजेंडे को रखने का अवसर दे रही है.

इस बैठक में सदस्य देशों के G20 शेरपा भाग ले रहे है साथ ही बैठक में गेस्ट कन्ट्रीज भी भाग ले रही है. भारत की ओर से G20 शेरपा अमिताभ कांत है. जिन्होंने अपनी शुरूआती भाषण में समावेशी, लचीले और टिकाऊ विकास को गति देने पर जोर दिया.

The first #G20 Sherpa Meeting under India’s Presidency is currently underway, beginning with an overview of our issue notes & priorities by 🇮🇳 Sherpa @amitabhk87.



Negotiations at Sherpa-level meetings eventually form the basis of the Leaders’ Declaration. #G20India pic.twitter.com/PZjhhu9rJb