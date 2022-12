ISSF President’s Cup 2022: भारतीय शूटर रुद्राक्ष पाटिल ने जीता ISSF प्रेसिडेंट कप, जानें उन्होंने किसे हराया?

ISSF President’s Cup 2022: भारतीय शूटर रुद्राक्ष बालासाहेब पाटिल ने सीजन के अंत में प्रतिष्ठित इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन (ISSF) प्रेसिडेंट कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है. ISSF प्रेसिडेंट कप काहिरा में आयोजित की जा रही है. उन्होंने गोल्ड मेडल मैच में दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी, इटली के डेनिलो सोलाज़ो (Danilo Sollazzo) को 16-8 से हरा दिया.

ISSF प्रेसिडेंट कप 28 नवम्बर से 04 दिसम्बर के मध्य मिस्र की राजधानी काहिरा में आयोजित की जा रही है. रुद्राक्ष ने इस साल अक्टूबर में विश्व चैंपियनशिप के फाइनल में भी डेनिलो सोलाज़ो को हराया था. वही अन्य भारतीय महिला शूटर मौदगिल अंजुम ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में सिल्वर जीता है.

