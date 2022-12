Aspirational Districts: नीति आयोग की एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स डेल्टा रैंकिंग में वायनाड शहर रहा टॉप पर

Aspirational Districts: नीति आयोग के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम (ADP) में केरल के वायनाड शहर को अक्टूबर मंथ के लिए, देश में पहला स्थान मिला है. हाल ही में अक्टूबर 2022 के महीने के लिए समग्र प्रदर्शन के मामले में नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग जारी की गयी है.

वायनाड की जिला कलेक्टर ए गीता ने बताया कि जिले ने स्वास्थ्य और पोषण के साथ-साथ वित्तीय समावेशन और कौशल विकास क्षेत्रों में उल्लेखनीय सफलता के बाद यह उपलब्धि हासिल की है. यह पहली बार है जब वायनाड को रैंकिंग के लिए चुना गया है.

