US Shutdown: क्या अमेरिका में बढ़ रहा शटडाउन का खतरा, जानें क्या होगा इसका असर

अमेरिका में शटडाउन के खतरे को देखते हुए मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने आगाह किया है कि इसका अमेरिका की क्रेडिट रेटिंग पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है. क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज (Moody's) ने चेतवानी जारी की है कि शटडाउन के खतरे को देखते हुए US की क्रेडिट रेटिंग को डाउनग्रेड किया जा सकता है.

शटडाउन अमेरिका को आर्थिक और राजनितिक रूप से अस्थिर कर सकता है. मूडीज ने बताया कि अगर सरकार अस्थिर होती है तो इसका दूरगामी प्रभाव हो सकता है.

