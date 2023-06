WhatsApp ने लांच किया 'साइलेंस अननोन कॉलर्स' फीचर, कैसे करें एक्टिव, जानें सब कुछ

वॉट्सऐप ने प्राइवेसी कंट्रोल को और मजबूत करने के उद्देश्य से एक नया फीचर लेकर आया है जिसकी मदद से यूजर्स अननोन कॉलर्स की समस्या से काफी हद तक बच सकते है.

वॉट्सऐप के अनुसार, इस साल की शुरुआत में, भारत में कई यूजर्स ने अंतरराष्ट्रीय नंबरों से स्कैम कॉल्स की बात कही है. इन स्कैम को रोकने के लिए कंपनी ने अपने एआई और मशीन लर्निंग सिस्टम को बढ़ावा दे रही है. इसी कड़ी में साइलेंस अननोन कॉलर्स फीचर को लांच किया गया है.

The world is loud 📣 But your phone doesn’t have to be. Our 🆕 privacy feature, Silence Unknown Callers, keeps the weird, random numbers from interrupting your day 🔕 📲 pic.twitter.com/8vir2qRFTH