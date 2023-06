हुरुन के मुताबिक भारत की 10 सबसे मूल्यवान लिस्टेड प्राइवेट कंपनियां कौनसी हैं?

हुरुन इंडिया ने हाल ही में भारत की लिस्टेड सबसे मूल्यवान प्राइवेट कंपनियों की लिस्ट जारी की है, इस सूची में मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज़ टॉप पोजीशन पर है.

हुरुन इंडिया के अनुसार, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का कुल बाज़ार पूंजीकरण ₹16,37,327 करोड़ है. इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर टाटा ग्रुप की टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) का स्थान आता है जिसका कुल बाज़ार पूंजीकरण 11.8 लाख करोड़ रुपये है.

