श्रीलंका ने आपातकाल की घोषणा क्यों की?

श्रीलंका आपातकाल: श्रीलंका ने 13 जुलाई, 2022 को अनिश्चितकालीन आपातकाल की घोषणा की, जिसके कुछ घंटे बाद रिपोर्ट सामने आई की राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे देश छोड़कर भाग गए हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग को लेकर कोलंबो में हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए थे।

प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान जारी कर कहा, "चूंकि राष्ट्रपति देश से बाहर हैं, इसलिए स्थिति से निपटने के लिए आपातकाल की घोषणा की गई है।"

प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे अब श्रीलंका के कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं। उन्होंने देशव्यापी आपातकाल की घोषणा की और पश्चिमी प्रांत में कर्फ्यू लगा दिया। हालांकि, प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे से राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के साथ पद छोड़ने की मांग कर रहे हैं।

श्रीलंकाई पुलिस ने कोलंबो में प्रधानमंत्री कार्यालय में भीड़ कर रहे हजारों प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए आंसू गैस छोड़ी।

श्रीलंका के राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे ने 12 जुलाई, 2022 को अपनी पत्नी के साथ देश से मालदीव के लिए उड़ान भरी। वह एक महीने के आर्थिक संकट के बीच देश में व्यापक विरोध के बाद श्रीलंकाई वायु सेना के विमान में सवार दो अंगरक्षकों के साथ देश से भाग गए।

मालदीव पहुंचने के बाद श्रीलंकाई राष्ट्रपति को पुलिस सुरक्षा के तहत एक अज्ञात स्थान पर ले जाया गया। उनके 13 जुलाई को अपने पद से हटने की उम्मीद थी लेकिन रिपोर्टों के अनुसार, गोटबाया राजपक्षे ने सप्ताहांत के दौरान कोलंबो में अपने आधिकारिक निवास से भागने के बाद "सत्ता के शांतिपूर्ण संक्रमण" का रास्ता साफ करने का वादा किया था।

