World Wildlife Day 2023: जानें शहरीकरण कैसे प्रभावित कर रहा वन्यजीव संरक्षण को, जानें थीम सहित सब कुछ

विश्व वन्यजीव दिवस या वर्ल्ड वाइल्डलाइफ डे (World WildLife Day) प्रतिवर्ष 03 मार्च को वन्यजीव संरक्षण के बारें में लोगों को जागरूक करने और वन्यजीव और मानव सम्बन्ध के मध्य संतुलन बनाये रखने के लिए किये जा रहे प्रयासों को मान्यता देने के लिए मनाया जाता है.

दुनिया में बढ़ते शहरीकरण के प्रयासों के कारण आज के समय में वन्यजीव संरक्षण एक चुनौती बन गया है. विश्व वन्यजीव दिवस पर किये जा रहे प्रयासों से वनस्पतियों और वन्य जीव-जंतुओं को संरक्षण प्रदान करने में मदद मिलती है.

भारत सहित दुनिया भर के देशों में कई वन्य जीव सहित वनस्पतियों का अस्तित्व खतरे में है. इसलिए पूरे मानव समाज का यह दायित्व बनता है कि इन विलुप्त हो रहे वानिकी धरोहरों को संरक्षण प्रदान करने के लिए सार्थक प्रयास किये जाये.

On this World Wildlife Day, 3 March, join us as we celebrate all the world's wild animals and plants and the contribution that they make to our lives and the health of the planet: https://t.co/KfF70peMoD #WWD2023



