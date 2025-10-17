भारत में है मंगल ग्रह जैसा दिखने वाला रेगिस्तान, जानें यह कहां है

जब भी कोई तमिलनाडु के बारे में सोचता है, तो आमतौर पर बंगाल की खाड़ी का शांत समुद्र तट, ऐतिहासिक मंदिर और हरे-भरे धान के खेत ही दिमाग में आते हैं। लेकिन, क्या आप जानते हैं कि इस राज्य में भारत का एक ऐसा रेगिस्तान भी है, जैसा आपने पहले कभी नहीं देखा होगा? यह थूथुकुडी और तिरुनेलवेली जिलों में स्थित 'थेरी काडू' है, जो 500 वर्ग किलोमीटर में फैला लाल रेत का एक अजूबा है। मंगल ग्रह जैसा दिखने वाला रेगिस्तान समय और प्रकृति की शक्तियों से बने गहरे लाल रंग के टीले इस अनोखे इलाके को दूसरों से अलग बनाते हैं। यहां की रेत में आयरन ऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा है। इसी वजह से इसका रंग चटक लाल है, जो इसे देश के अन्य सूखे इलाकों से अलग पहचान देता है। थेरी काडू कैसे बना थेरी काडू के बनने की कहानी हजारों साल पुरानी है, जो 'क्वाटरनरी पीरियड' में शुरू हुई थी। इस इलाके का शाब्दिक अर्थ 'लाल टीलों का जंगल' है। ऐसा माना जाता है कि यह हवा (aeolian) और समुद्री जमाव के बीच एक जटिल प्रक्रिया के कारण बना।

लगभग 10,000 साल पहले, 'लास्ट ग्लेशियल मैक्सिमम' (अंतिम हिमयुग का चरम) के दौरान समुद्र का स्तर बहुत कम था। इसके कारण समुद्र का एक बड़ा हिस्सा जमीन के रूप में उभर आया था। मदुरै के एग्रीकल्चरल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में मृदा और पर्यावरण विभाग की प्रमुख डॉ. क्रिस्टी निर्मला मैरी बताती हैं कि उस समय तेज हवाएं चलीं। ये हवाएं इस खुली समुद्री सतह और पश्चिमी घाट से आयरन से भरपूर मिट्टी को उड़ाकर तमिलनाडु के दक्षिण-पूर्वी तट पर जमा करती गईं। इसी रेत के धीरे-धीरे जमा होने से वे लहरदार टीले बने, जो आज थेरी काडू की पहचान हैं। थेरी काडू: एक आम रेगिस्तान नहीं हालांकि थेरी काडू में रेगिस्तान जैसी परिस्थितियां हैं, लेकिन यह लंबे समय तक सूखे के कारण बना कोई आम रेगिस्तान नहीं है। डॉ. क्रिस्टी के अनुसार, "थेरी काडू लाल लौहयुक्त मिट्टी से बना है। यह खिसकती रेत और हवा द्वारा लाए गए पदार्थों के जमा होने का नतीजा है।"