IB JIO Answer Key 2025: mha.gov.in पर आईबी जियो उत्तर कुंजी जारी, ये रहा डायरेक्ट लिंक

IB JIO Answer Key 2025: इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ इंडिया (IB) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट mha.gov.in पर IB JIO Answer Key 2025 जारी कर दी है। जो उम्मीदवार 15 अक्टूबर 2025 को आयोजित हुए Junior Intelligence Officer (JIO) Grade-II/Technical परीक्षा में शामिल हुए थे, वे अब आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने उत्तर कुंजी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। यह उत्तर कुंजी उम्मीदवारों को उनके जवाबों की जांच करने और संभावित अंक निकालने में मदद करेगी। उत्तर कुंजी डाउनलोड करने के लिए, उम्मीदवारों को अपनी लॉगिन जानकारी, जैसे कि रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड, दर्ज करनी होगी। लॉग इन करने के बाद, उम्मीदवार अपनी परीक्षा शिफ्ट के अनुसार अपनी उत्तर कुंजी देख और सहेज सकते हैं। इस प्रक्रिया से उम्मीदवार अपने संभावित परिणामों का पहले से अनुमान लगा सकते हैं, जिससे वे भविष्य के लिए बेहतर तैयारी कर सकते हैं।

IB JIO Answer Key 2025 OUT

उम्मीदवार जिन्होंने IB JIO (जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर) 2025 की परीक्षा में हिस्सा लिया था, वे नीचे दी तालिका में इसका संक्षिप्त विवरण देख सकते हैं: