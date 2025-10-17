IB JIO Answer Key 2025: mha.gov.in पर आईबी जियो उत्तर कुंजी जारी, ये रहा डायरेक्ट लिंक

IB JIO Answer Key 2025: इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ इंडिया (IB) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट mha.gov.in पर IB JIO Answer Key 2025 जारी कर दी है। जो उम्मीदवार 15 अक्टूबर 2025 को आयोजित हुए Junior Intelligence Officer (JIO) Grade-II/Technical परीक्षा में शामिल हुए थे, वे अब आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने उत्तर कुंजी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। यह उत्तर कुंजी उम्मीदवारों को उनके जवाबों की जांच करने और संभावित अंक निकालने में मदद करेगी। उत्तर कुंजी डाउनलोड करने के लिए, उम्मीदवारों को अपनी लॉगिन जानकारी, जैसे कि रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड, दर्ज करनी होगी। लॉग इन करने के बाद, उम्मीदवार अपनी परीक्षा शिफ्ट के अनुसार अपनी उत्तर कुंजी देख और सहेज सकते हैं। इस प्रक्रिया से उम्मीदवार अपने संभावित परिणामों का पहले से अनुमान लगा सकते हैं, जिससे वे भविष्य के लिए बेहतर तैयारी कर सकते हैं।
IB JIO Answer Key 2025 OUT
उम्मीदवार जिन्होंने IB JIO (जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर) 2025 की परीक्षा में हिस्सा लिया था, वे नीचे दी तालिका में इसका संक्षिप्त विवरण देख सकते हैं:
|
विवरण
|
जानकारी
|
संचालन संस्था
|
इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB), गृह मंत्रालय
|
पद का नाम
|
जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर (JIO) ग्रेड-II/टेक
|
रिक्तियाँ
|
394
|
IB JIO परीक्षा तिथि 2025
|
15 अक्टूबर 2025
|
IB JIO उत्तर कुंजी 2025 जारी
|
17 अक्टूबर 2025
|
उत्तर कुंजी पर आपत्ति उठाने की अवधि
|
17 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2025 (10:00 बजे तक)
|
चयन प्रक्रिया
|
ऑनलाइन परीक्षा, स्किल टेस्ट, और इंटरव्यू/पर्सनैलिटी टेस्ट
|
आधिकारिक वेबसाइट
|
www.mha.gov.in
IB JIO Answer Key 2025 Download Link
इंटेलिजेंस ब्यूरो ने JIO ग्रेड-II/तकनीकी परीक्षा 2025 की आधिकारिक उत्तर कुंजी जारी कर दी है। उम्मीदवार अपने लॉगिन क्रेडेंशियल (यूज़र आईडी और पासवर्ड) का उपयोग कर इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। इससे वे अपने उत्तरों की जाँच कर सकते हैं, संभावित अंक का अनुमान लगा सकते हैं और किसी भी असंगति पर अपडेट रह सकते हैं। नीचे IB JIO उत्तर कुंजी 2025 का डायरेक्ट डाउनलोड लिंक दिया गया है।
|
यहां क्लिक करें
Also Read in English: IB JIO Answer Key 2025
आईबी जियो उत्तर कुंजी 2025 कैसे डाउनलोड करें?
IB JIO उत्तर कुंजी डाउनलोड करने और अपने उत्तर चेक करने के लिए नीचे दिए गए सरल चरण अपनाएँ:
-
आधिकारिक वेबसाइट www.mha.gov.in पर जाएं।
-
होम पेज पर Latest Updates” और“What’s New” सेक्शन खोलें।
-
फिर IB JIO उत्तर कुंजी का लिंक क्लिक करें।
-
यूज़र आईडी और पासवर्ड डालकर अपनी परीक्षा शिफ्ट की उत्तर कुंजी डाउनलोड करें।
-
अपने उत्तरों का मिलान करके अनुमानित अंक देखें और भविष्य के लिए पीडीएफ सेव करें।
Comments
All Comments (0)
Join the conversation