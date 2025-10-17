Assam TET Result 2025
IB JIO Answer Key 2025: mha.gov.in पर आईबी जियो उत्तर कुंजी जारी, ये रहा डायरेक्ट लिंक

By Vijay Pratap Singh
Oct 17, 2025, 11:45 IST

IB JIO Answer Key 2025: इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ इंडिया ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट mha.gov.in पर IB JIO उत्तर कुंजी 2025 का लिंक एक्टिव कर दिया है। जो उम्मीदवार 15 अक्टूबर को आयोजित परीक्षा में शामिल हुए थे, वे अब अपनी लॉगिन डिटेल्स जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करके उत्तर कुंजी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। 

IB JIO Answer Key 2025
IB JIO Answer Key 2025

IB JIO Answer Key 2025: इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ इंडिया (IB) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट mha.gov.in पर IB JIO Answer Key 2025 जारी कर दी है। जो उम्मीदवार 15 अक्टूबर 2025 को आयोजित हुए Junior Intelligence Officer (JIO) Grade-II/Technical परीक्षा में शामिल हुए थे, वे अब आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने उत्तर कुंजी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। यह उत्तर कुंजी उम्मीदवारों को उनके जवाबों की जांच करने और संभावित अंक निकालने में मदद करेगी। उत्तर कुंजी डाउनलोड करने के लिए, उम्मीदवारों को अपनी लॉगिन जानकारी, जैसे कि रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड, दर्ज करनी होगी। लॉग इन करने के बाद, उम्मीदवार अपनी परीक्षा शिफ्ट के अनुसार अपनी उत्तर कुंजी देख और सहेज सकते हैं। इस प्रक्रिया से उम्मीदवार अपने संभावित परिणामों का पहले से अनुमान लगा सकते हैं, जिससे वे भविष्य के लिए बेहतर तैयारी कर सकते हैं।

IB JIO Answer Key 2025 OUT

उम्मीदवार जिन्होंने IB JIO (जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर) 2025 की परीक्षा में हिस्सा लिया था, वे नीचे दी तालिका में इसका संक्षिप्त विवरण देख सकते हैं:

विवरण

जानकारी

संचालन संस्था

इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB), गृह मंत्रालय

पद का नाम

जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर (JIO) ग्रेड-II/टेक

रिक्तियाँ

394

IB JIO परीक्षा तिथि 2025

15 अक्टूबर 2025

IB JIO उत्तर कुंजी 2025 जारी

17 अक्टूबर 2025

उत्तर कुंजी पर आपत्ति उठाने की अवधि

17 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2025 (10:00 बजे तक)

चयन प्रक्रिया

ऑनलाइन परीक्षा, स्किल टेस्ट, और इंटरव्यू/पर्सनैलिटी टेस्ट

आधिकारिक वेबसाइट

www.mha.gov.in

IB JIO Answer Key 2025 Download Link

इंटेलिजेंस ब्यूरो ने JIO ग्रेड-II/तकनीकी परीक्षा 2025 की आधिकारिक उत्तर कुंजी जारी कर दी है। उम्मीदवार अपने लॉगिन क्रेडेंशियल (यूज़र आईडी और पासवर्ड) का उपयोग कर इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। इससे वे अपने उत्तरों की जाँच कर सकते हैं, संभावित अंक का अनुमान लगा सकते हैं और किसी भी असंगति पर अपडेट रह सकते हैं। नीचे IB JIO उत्तर कुंजी 2025 का डायरेक्ट डाउनलोड लिंक दिया गया है।

यहां क्लिक करें

IB JIO Answer Key 2025 Download Link

 

Also Read in English: IB JIO Answer Key 2025

आईबी जियो उत्तर कुंजी 2025 कैसे डाउनलोड करें?

IB JIO उत्तर कुंजी डाउनलोड करने और अपने उत्तर चेक करने के लिए नीचे दिए गए सरल चरण अपनाएँ:

  1. आधिकारिक वेबसाइट www.mha.gov.in पर जाएं।

  2. होम पेज पर Latest Updates” और“What’s New” सेक्शन खोलें।

  3. फिर IB JIO उत्तर कुंजी का लिंक क्लिक करें।

  4. यूज़र आईडी और पासवर्ड डालकर अपनी परीक्षा शिफ्ट की उत्तर कुंजी डाउनलोड करें।

  5. अपने उत्तरों का मिलान करके अनुमानित अंक देखें और भविष्य के लिए पीडीएफ सेव करें।

Vijay Pratap Singh
Vijay Pratap Singh

Senior Executive

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University. With a strong academic base in journalism, his writing focuses on exam notifications, result updates, eligibility criteria, course details and preparation strategies to help aspirants make informed career decisions. He covers all the exams conducted by SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC and other Govt. Organizations. With a passion for educational journalism, he strives to provide timely, relevant and useful content that benefits students and job seekers.

आप जागरण जोश पर सरकारी नौकरी, रिजल्ट, स्कूल, सीबीएसई और अन्य राज्य परीक्षा बोर्ड के सभी लेटेस्ट जानकारियों के लिए ऐप डाउनलोड करें।

