SSC CGL Answer Key 2025
Focus
Quick Links

दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश कहां होती है? टॉप 3 में दो भारतीय शहर

By Bagesh Yadav
Oct 16, 2025, 13:27 IST

भारत के मेघालय राज्य का एक गांव मासिनराम, दुनिया की सबसे नम जगह है। यहां औसतन 11,872 मिमी सालाना बारिश होती है। यह खासी पहाड़ियों में स्थित है, जिसकी वजह से यहां बहुत तेज ओरोग्राफिक बारिश होती है, खासकर मानसून के मौसम में। बंगाल की खाड़ी से आने वाली नम हवाएं पहाड़ियों से टकराती हैं, जिससे लगातार मूसलाधार बारिश होती है।

Add as a preferred source on Google
Join us

हमारे मौसम को तय करने में बारिश की अहम भूमिका होती है। दुनिया के कई हिस्सों में भारी बारिश की एक सबसे बड़ी वजह मानसून है। मानसून ऐसी मौसमी हवाएं हैं, जो समुद्र से नमी लेकर जमीन की ओर आती हैं। जब ये हवाएं पहाड़ों से टकराती हैं, तो वे ऊपर उठकर ठंडी हो जाती हैं, जिससे बारिश होती है। इस प्रक्रिया को ओरोग्राफिक बारिश कहते हैं।

मानसून का खेती, पानी की सप्लाई और रोजमर्रा की जिंदगी पर गहरा असर पड़ता है। भारत में, जून से सितंबर के बीच गर्मियों के मानसून से साल की ज्यादातर बारिश होती है। इसके बिना फसलें खराब हो जाएंगी और नदियां सूख जाएंगी।

क्या आप जानते हैं कि सबसे ताकतवर मानसून दक्षिण एशिया में आते हैं? यहां मूसलाधार बारिश हो सकती है, जिससे बाढ़ और भूस्खलन जैसी आपदाएं आती हैं और जमीन का नक्शा तक बदल जाता है।

कुछ असाधारण जगहों पर, हर साल 10,000 मिमी से भी ज्यादा बारिश होती है! बारिश को आमतौर पर मिलीमीटर या इंच में मापा जाता है। इससे यह समझना आसान हो जाता है कि इन इलाकों में कितना पानी बरसता है। तो, आपको क्या लगता है? दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश का खिताब किस जगह के नाम है? आइए जानते हैं!

दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश वाली टॉप 7 जगहों की सूची

दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश वाली जगह आमतौर पर भारत के मासिनराम को माना जाता है।

 

रैंक

जगह

देश

औसत सालाना बारिश (मिमी)

1

मासिनराम

भारत

11,871

2

चेरापूंजी

भारत

11,777

3

टुटुनेंडो

कोलंबिया

11,770

4

क्रॉप नदी

न्यूजीलैंड

11,516

5

सैन एंटोनियो डी उरेका

इक्वेटोरियल गिनी

10,450

6

देबुंदशा

कैमरून

10,299

7

बिग बॉग

हवाई, अमेरिका

10,272

8

पुउ कुकुई

हवाई, अमेरिका

9,293

9

माउंट वाइलले

हवाई, अमेरिका

9,220

10

कुकुइहेले

हवाई, अमेरिका

9,175

मासिनराम, भारत

मासिनराम को धरती की सबसे नम जगह का खिताब मिला है। यहां हर साल लगभग 11,871 मिमी बारिश दर्ज की जाती है। यह भारत के मेघालय की खासी पहाड़ियों में बसा है। यह बंगाल की खाड़ी से आने वाले घने मानसूनी बादलों को अपनी ओर खींचता है। यहां की अनोखी भौगोलिक बनावट की वजह से बारिश होती है। यहां नम हवाएं आसपास की पहाड़ियों में फंस जाती हैं, जिससे लगातार तेज बौछारें पड़ती हैं। ज्यादातर बारिश जून से सितंबर के बीच होती है। इससे कभी-कभी भूस्खलन और बाढ़ भी आती है। लेकिन इसी बारिश की वजह से यहां हरे-भरे जंगल हैं और एक जीवंत स्थानीय संस्कृति है।

चेरापूंजी, भारत

मासिनराम के पास ही चेरापूंजी स्थित है। यह अपने जीवित जड़ पुलों (living root bridges) और भारी बारिश के लिए मशहूर है। यहां सालाना औसतन 11,777 मिमी बारिश होती है। इतनी ज्यादा बारिश के बावजूद, इस इलाके में सूखे के मौसम में अक्सर पानी की कमी हो जाती है। यह असाधारण बारिश मानसूनी हवाओं से होती है। ये हवाएं इस क्षेत्र में जमकर बरसती हैं, जिससे यह हरा-भरा और सुंदर बन जाता है। यह अपने अनोखे कुदरती अजूबों के लिए दुनिया भर के यात्रियों को आकर्षित करता है।

टुटुनेंडो, कोलंबिया

कोलंबिया के चोको इलाके में स्थित टुटुनेंडो में सालाना करीब 11,770 मिमी बारिश होती है। यहां लगातार होने वाली मूसलाधार बारिश की वजह प्रशांत महासागर से आने वाली नम हवाओं का एंडीज पहाड़ों से टकराना है। यह इलाका घने वर्षावनों से ढका हुआ है। बारिश से यहां भरपूर जैव-विविधता है, लेकिन इससे बुनियादी ढांचे और जीवनशैली के लिए चुनौतियां भी पैदा होती हैं। इस वजह से यहां के स्थानीय लोग लगातार होने वाली बारिश के आदी हो गए हैं।

क्रॉप नदी, न्यूजीलैंड

न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप पर स्थित क्रॉप नदी के इलाके में सालाना लगभग 11,516 मिमी बारिश दर्ज होती है। इस इलाके की पहचान खड़ी पहाड़ियों और शीतोष्ण वर्षावनों (temperate rainforest) से है। यहां भारी बारिश इसलिए होती है क्योंकि तस्मान सागर से आने वाली पश्चिमी हवाएं दक्षिणी आल्प्स पहाड़ों से टकराकर ऊपर उठती हैं। इससे नमी से भरी हवा तेजी से ठंडी होकर संघनित हो जाती है, जिसके कारण असाधारण बारिश होती है।

सैन एंटोनियो डी उरेका, इक्वेटोरियल गिनी

सैन एंटोनियो डी उरेका में सालाना औसतन 10,450 मिमी बारिश होती है। यह अफ्रीका की सबसे नम जगह है। यह तट के पास स्थित है। यहां के बारिश के पैटर्न पर अटलांटिक महासागर और स्थानीय भौगोलिक बनावट, दोनों का असर पड़ता है। इस इलाके के हरे-भरे भूमध्यरेखीय वर्षावन (equatorial rainforest) अनोखे वन्यजीवों और जीवंत पारिस्थितिकी तंत्र को सहारा देते हैं। लेकिन लगातार और तेज बारिश के कारण अक्सर यातायात और रोज के काम मुश्किल हो जाते हैं।

देबुंदशा, कैमरून

कैमरून पर्वत की तलहटी में स्थित देबुंदशा में हर साल औसतन 10,299 मिमी बारिश होती है। यह अटलांटिक तट और कैमरून पर्वत, दोनों के पास है। इस वजह से यह एक 'रेन ट्रैप' (rain trap) की तरह काम करता है। यहां समुद्र की नम हवाएं ऊपर उठने को मजबूर होती हैं, जिससे बहुत ज्यादा बारिश होती है। लगातार नमी वाले हालात हरे-भरे पेड़-पौधों के विकास में मदद करते हैं। इससे एक ऐसा वातावरण बना है जो पौधों की प्रजातियों और वर्षावन के आवासों से भरपूर है।

बिग बॉग, हवाई

हवाई के माउई द्वीप पर स्थित बिग बॉग में सालाना करीब 10,272 मिमी बारिश होती है। यहां ज्यादा बारिश की वजह व्यापारिक हवाओं (trade winds) का द्वीप की खड़ी ढलानों से टकराना है। इससे हवा तेजी से संघनित होती है और बारिश होती है। बिग बॉग का वातावरण अनोखे उष्णकटिबंधीय पेड़-पौधों और जीव-जंतुओं का घर है। हालांकि, यह एक दूरदराज की जगह है, इसलिए इसके बारे में ज्यादातर जानकारी वैज्ञानिक शोध और वर्षामापी यंत्रों से ही मिलती है।

दुनिया में किस जगह सबसे ज्यादा बारिश होती है?

दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश वाली जगह भारत के मेघालय राज्य का एक छोटा सा गांव, मासिनराम है। यहां औसतन 11,872 मिलीमीटर (467.4 इंच) सालाना बारिश होती है। यह लंदन की बारिश से 10 गुना से भी ज्यादा है।

मासिनराम खासी पहाड़ियों में ऊंचाई पर स्थित है। यहां बंगाल की खाड़ी से आने वाली नम हवा पहाड़ों से टकराकर ऊपर उठती है, जिससे भारी ओरोग्राफिक बारिश होती है। जून से सितंबर तक चलने वाली मानसूनी हवाएं यहां की ज्यादातर बारिश लाती हैं। इस दौरान यह गांव अक्सर धुंध में लिपटा और पानी से भीगा एक अद्भुत नजारा पेश करता है।

इसके अलावा, आपके लिए एक मजेदार तथ्य यह है: 1985 में, मासिनराम ने एक ही साल में 26,471 मिमी (1,042.2 इंच) बारिश के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था।

इसका पड़ोसी, चेरापूंजी, जो मेघालय में ही है, के नाम कभी एक महीने और एक साल में सबसे ज्यादा बारिश का रिकॉर्ड था। यह बात इस पूरे इलाके को सचमुच एक 'रेन मैग्नेट' (rain magnet) बनाती है।

भारत के किस राज्य में है सर्वाधिक UNESCO वर्ल्ड हेरिटेज साइट? जानें नाम और संख्या

Bagesh Yadav
Bagesh Yadav

Senior Executive

Bagesh Yadav is an experienced content professional with over 5 years of expertise covering education, national and international affairs, and general news. He has contributed to leading platforms like Ajayvision Education and Only IAS. Bagesh specializes in crafting impactful content, including current news articles, trending stories, sports updates, world affairs, and engaging infographics. Committed to quality and audience engagement, he consistently delivers content that informs, inspires, and drives results. He's currently working as a Senior Content Writer for the Current Affairs sections of Jagranjosh.com. He can be reached at bagesh.yadav@jagrannewmedia.com Languages: Hindi, English Area of Expertise: National, International, and general news beats, Sports writing, Current affairs Honors & Awards: NA Certification: Certified in Web Content Writing, Advanced Google Analytics, IFCN Fact Check, and Professional Writing, with specialized training in Fact Checking and Social Media Management.
... Read More

Latest Stories

आप जागरण जोश पर भारत, विश्व समाचार, खेल के साथ-साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए समसामयिक सामान्य ज्ञान, सूची, जीके हिंदी और क्विज प्राप्त कर सकते है. आप यहां से कर्रेंट अफेयर्स ऐप डाउनलोड करें.

Trending

Popular Searches

Latest Education News