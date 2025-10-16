समोआ कहां है? जो क्रिकेट की दुनिया में किया कमाल, देखें लोकेशन

समोआ दक्षिण प्रशांत महासागर में एक खूबसूरत द्वीपीय देश है। यह लगभग न्यूजीलैंड और हवाई के बीच में स्थित है। इसके सबसे करीबी पड़ोसियों में अमेरिकन समोआ, फिजी, टोंगा, नियू, और वालिस और फुतुना शामिल हैं। हालांकि समोआ में रग्बी एक लोकप्रिय खेल है, लेकिन यह देश अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भी अपनी पहचान बना रहा है। समोआ की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम 2000 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) की एफिलिएट सदस्य और 2017 में एसोसिएट सदस्य बनी। टीम को 2019 में T20I का पूरा दर्जा मिला। इसके खास खिलाड़ियों में डेरियस विसर शामिल हैं, जिन्होंने बल्लेबाजी में शानदार रिकॉर्ड बनाए हैं। न्यूजीलैंड के पूर्व स्टार खिलाड़ी रॉस टेलर भी अब इस टीम के लिए खेल रहे हैं। यह टीम बड़े टूर्नामेंटों के लिए क्वालिफाई करने के सफर पर है, जो इस क्षेत्र में खेल के विकास को दिखाता है। समोआ कहां स्थित है? समोआ एक द्वीपीय देश है जो मध्य दक्षिण प्रशांत महासागर में, ओशिनिया के पॉलिनेशियन क्षेत्र में स्थित है। यह न्यूजीलैंड और हवाई के लगभग बीच में पड़ता है।

इस देश में दो मुख्य द्वीप, उपोलू और सवाई, और कई छोटे, निर्जन द्वीप हैं। इसकी राजधानी एपिया, उपोलू द्वीप पर स्थित है। समोआ की भौगोलिक स्थिति इसे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के पूर्व में रखती है, और इसके सबसे करीबी पड़ोसियों में अमेरिकन समोआ, फिजी और टोंगा शामिल हैं। समोआ क्रिकेट टीम को T20I का दर्जा कब मिला? समोआ की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम को 1 जनवरी, 2019 को आधिकारिक तौर पर T20I (ट्वेंटी20 इंटरनेशनल) का दर्जा मिला। यह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) के अप्रैल 2018 के एक बड़े फैसले का हिस्सा था। इस फैसले के तहत सभी सदस्य देशों को T20I का पूरा दर्जा दिया गया था। समोआ ने अपना पहला आधिकारिक T20I मैच 8 जुलाई, 2019 को पैसिफिक गेम्स के दौरान पापुआ न्यू गिनी के खिलाफ खेला था। इस ऐतिहासिक मैच ने अंतरराष्ट्रीय T20 क्रिकेट में उनके सफर की शुरुआत की। तब से, टीम ने कई टूर्नामेंटों में हिस्सा लिया है। वह अपनी रैंकिंग में सुधार करने और T20 वर्ल्ड कप जैसे बड़े वैश्विक आयोजनों के लिए क्वालिफाई करने की कोशिश कर रही है।

समोआ क्रिकेट टीम के खास खिलाड़ी कौन हैं? समोआ की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम में उभरते हुए प्रतिभाशाली और अनुभवी खिलाड़ियों का मिश्रण है। सबसे महत्वपूर्ण और हालिया खिलाड़ियों में से एक न्यूजीलैंड के पूर्व स्टार रॉस टेलर हैं।

रॉस टेलर

न्यूजीलैंड की राष्ट्रीय टीम के पूर्व स्टार रॉस टेलर, संन्यास से वापस आकर समोआ के लिए खेल रहे हैं। उनकी मां का जन्म इसी देश में हुआ था। एक अनुभवी और बेहतरीन बल्लेबाज के तौर पर, वे टीम की बल्लेबाजी को मजबूती और नेतृत्व देते हैं। उनकी भागीदारी समोआई क्रिकेट के लिए एक बड़ी ताकत है। डेरियस विसर एक ऑल-राउंडर के रूप में बड़ा प्रभाव डालने वाले डेरियस विसर अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। उनके नाम पुरुषों के T20I मैच में एक ही ओवर में सबसे ज्यादा रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। आक्रामक बल्लेबाजी और लेग-स्पिन गेंदबाजी करने की उनकी क्षमता उन्हें टीम के लिए एक अहम खिलाड़ी बनाती है।