दिल्ली शहर है या राज्य, जानें जवाब

By Kishan Kumar
Oct 16, 2025, 16:03 IST

क्या दिल्ली एक शहर है या राज्य? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, नई दिल्ली, दिल्ली के प्रशासन, जनसंख्या, जिलों और शासन व्यवस्था के बारे में जानें।

दिल्ली शहर है या राज्य
दिल्ली न तो पूरी तरह से एक राज्य है और न ही सिर्फ एक सामान्य शहर। इसे आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCT) दिल्ली के रूप में जाना जाता है। यहां दिल्ली की स्थिति, प्रशासन और मुख्य तथ्यों के बारे में विस्तार से बताया गया है।

दिल्ली क्या है?

दिल्ली का आधिकारिक नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (NCT) है। यह एक विशेष दर्जे वाला केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें एक राज्य और शहर, दोनों की विशेषताएं हैं।

दिल्ली और नई दिल्ली में क्या अंतर है?

दिल्ली का मतलब पूरे इलाके से है, जिसमें कई जिले और शहरी इलाके शामिल हैं। वहीं, नई दिल्ली भारत की राजधानी है, जहां संसद, राष्ट्रपति भवन और केंद्र सरकार के दफ्तर हैं।

दिल्ली: केंद्र शासित प्रदेश बनाम राज्य

दिल्ली की अपनी विधानसभा और मुख्यमंत्री है, जो किसी राज्य की तरह ही है। लेकिन, कानून-व्यवस्था, पुलिस और भूमि प्रशासन केंद्र सरकार के नियंत्रण में हैं। इसी कारण दिल्ली को पूर्ण राज्य नहीं माना जाता है।

दिल्ली का प्रशासनिक विभाजन

दिल्ली को 11 जिलों में बांटा गया है, जिनमें उत्तर दिल्ली, दक्षिण दिल्ली, पूर्वी दिल्ली और नई दिल्ली जिला शामिल हैं। हर जिले की देखरेख एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करते हैं, जिनकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है।

दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश क्यों कहा जाता है?

दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, क्योंकि यह भारत के राष्ट्रपति के सीधे नियंत्रण में है, जिसका प्रतिनिधित्व उपराज्यपाल करते हैं। इस वजह से प्रशासन से जुड़े बड़े मामलों पर केंद्र सरकार का अधिकार होता है।

दिल्ली की जनसंख्या और क्षेत्रफल

दिल्ली की अनुमानित आबादी लगभग 20 मिलियन (2025 तक) है और इसका क्षेत्रफल 1,484 वर्ग किलोमीटर है। यह भारत के सबसे ज्यादा और घनी आबादी वाले केंद्र शासित प्रदेशों में से एक है।

Kishan Kumar
Kishan Kumar

Senior content writer

A seasoned journalist with over 7 years of extensive experience across both print and digital media, skilled in crafting engaging and informative multimedia content for diverse audiences. His expertise lies in transforming complex ideas into clear, compelling narratives that resonate with readers across various platforms. At Jagran Josh, Kishan works as a Senior Content Writer (Multimedia Producer) in the GK section. He can be reached at Kishan.kumar@jagrannewmedia.com
