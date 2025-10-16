दिल्ली शहर है या राज्य, जानें जवाब

दिल्ली न तो पूरी तरह से एक राज्य है और न ही सिर्फ एक सामान्य शहर। इसे आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCT) दिल्ली के रूप में जाना जाता है। यहां दिल्ली की स्थिति, प्रशासन और मुख्य तथ्यों के बारे में विस्तार से बताया गया है।

दिल्ली क्या है?

दिल्ली का आधिकारिक नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (NCT) है। यह एक विशेष दर्जे वाला केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें एक राज्य और शहर, दोनों की विशेषताएं हैं।

दिल्ली और नई दिल्ली में क्या अंतर है?

दिल्ली का मतलब पूरे इलाके से है, जिसमें कई जिले और शहरी इलाके शामिल हैं। वहीं, नई दिल्ली भारत की राजधानी है, जहां संसद, राष्ट्रपति भवन और केंद्र सरकार के दफ्तर हैं।

दिल्ली: केंद्र शासित प्रदेश बनाम राज्य

दिल्ली की अपनी विधानसभा और मुख्यमंत्री है, जो किसी राज्य की तरह ही है। लेकिन, कानून-व्यवस्था, पुलिस और भूमि प्रशासन केंद्र सरकार के नियंत्रण में हैं। इसी कारण दिल्ली को पूर्ण राज्य नहीं माना जाता है।