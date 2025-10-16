UPPSC Pre Marking Scheme: यूपी पीसीएस प्री मार्किंग स्कीम और निगेटिव मार्किंग जानें

UPPSC Pre Marks Calculation: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 12 अक्टूबर 2025 को उत्तर प्रदेश सम्मिलित अधीनस्थ सेवा परीक्षा का सफलतापूर्वक आयोजन किया है। यह परीक्षा दो पालियों में आयोजित की गई थी। सुबह की पाली सुबह 09:30 बजे से 11:30 बजे तक और दोपहर की पाली दोपहर 02:30 बजे से शाम 04:30 बजे तक आयोजित की गई थी। UPPSC प्रीलिम्स परीक्षा में दो पेपर होते हैं - पेपर 1 सामान्य अध्ययन का और पेपर 2 CSAT का होता है। दोनों पेपर में ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होते हैं। पेपर 1 में 150 प्रश्न और पेपर 2 में 100 प्रश्न होते हैं। दोनों पेपर के लिए अधिकतम अंक 200 हैं। पेपर 1 में हर प्रश्न के लिए 1.33 अंक और पेपर 2 में हर प्रश्न के लिए 2 अंक दिए जाते हैं। इसमें निगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान है। हर गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक काटे जाएंगे। UPPSC प्रीलिम्स 2025 UPSC प्रीलिम्स 2025 में दो पेपर होते हैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं। हर पेपर में अलग-अलग संख्या में प्रश्न होते हैं। पेपर 1 में कुल 150 प्रश्न होते हैं, जबकि पेपर 2 में 100 प्रश्न होते हैं। इसमें निगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान है। यहां जानकारी देखें;

प्रीलिम्स: 2 ऑब्जेक्टिव पेपर, पेपर I (सामान्य अध्ययन) और पेपर II (CSAT)। अंक: प्रत्येक पेपर = 200 अंक। पेपर I = 150 प्रश्न; पेपर II = 100 प्रश्न। निगेटिव मार्किंग (प्रीलिम्स): गलत उत्तर के लिए उस प्रश्न के लिए दिए गए अंकों का एक-तिहाई हिस्सा काटा जाएगा (इसलिए पेपर I और पेपर II के लिए काटे जाने वाले अंक अलग-अलग होंगे)। पेपर II (CSAT) क्वालिफाइंग है, जिसमें मुख्य परीक्षा के लिए विचार किए जाने के लिए कम से कम 33% अंक लाना जरूरी है। मेन्स: डिस्क्रिप्टिव पेपर; सामान्य हिंदी (150), निबंध (150), और कई सामान्य अध्ययन के पेपर (आमतौर पर प्रत्येक 200 अंक का)। मेन्स के कुल अंक = 1,500 (कोई निगेटिव मार्किंग नहीं)। UPPSC प्रीलिम्स 2025 पेपर के अनुसार अंकों की गणना UPPSC प्रीलिम्स में दो पेपर होते हैं: पेपर 1 (सामान्य अध्ययन) और पेपर 2 (CSAT)। दोनों पेपर कुल 200 अंकों के होते हैं। हर पेपर में प्रश्नों की कुल संख्या अलग-अलग होती है। पेपर 1 में 150 प्रश्न होते हैं, जबकि पेपर 2 में 100 प्रश्न होते हैं। दोनों पेपर में हर प्रश्न के लिए अलग-अलग अंक होते हैं। यहां अंकों के वितरण और निगेटिव मार्किंग के बारे में जानें।